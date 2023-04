Carla Diaz quase ‘voa’ durante apresentação na Dança dos Famosos; assista

Atriz fez sua primeira apresentação na competição neste domingo, 9, ao som de Shawn Mendes e conquistou elogios do público

Reprodução/Instagram @carladiaz Atriz estreou no quadro do Domingão do Huck e conquistou o primeiro lugar na classificação geral



A atriz Carla Diaz foi um dos grandes destaques da Dança dos Famosos deste domingo, 9. Durante sua participação no quadro do programa Domingão do Huck, da TV Globo, a atriz se apresentou ao lado de Bruno Basilio e surpreendeu o público com um passo em que quase ‘saiu voando’. Na disputa, a dupla precisava dançar no ritmo Zouk. Ao som de “Treat You Better”, do canadense Shawn Mendes, a dupla fez passos ousados e finalizou a apresentação com Basilio jogando Diaz para o alto e a segurando por apenas um braço. O momento foi aclamado pela plateia e pelos jurados, rendendo à dupla a primeira posição na classificação geral da disputa. “Que desafio foi essa coreografia. Mas posso dizer que: a confiança no parceiro de dança é a base! Diego Basilio amigo obrigada! Obrigada por todas as vezes que pedi ‘vamos repetir?’, você esteve ali. Que sintonia boa, realmente é o que já disse antes, tinha que ser assim, tinha que ser nós! Com muita dedicação e empenho, conquistamos o 1º lugar da semana, e deixo aqui registrado o quanto estou pronta para continuar me dedicando para as próximas danças”, escreveu Carla Diaz em seu perfil no Instagram.

Confira a apresentação: