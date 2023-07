Carlos Alberto de Nóbrega elogia Bolsonaro e faz crítica a Lula: ‘Não tem curso universitário’

Apresentador do humorístico ‘A Praça é Nossa’ também contou que o atual presidente recusou um convite para participar do seu podcast

Reprodução/TV Cultura Carlos Alberto de Nóbrega explicou o que o motivou a lançar podcast



O humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recusou um convite para participar do seu podcast, chamado “O Pod é Nosso”. Durante participação no “Roda Vida”, da TV Cultura, o apresentador da atração “A Praça é Nossa”, do SBT, falou que lançou seu próprio podcast mesmo sem ter patrocínio, pois acredita que essa é uma nova tendência e quer acompanhar a modernidade. Ele também explicou que seu convite ao presidente não tem relação com seus ideais políticos. “Eu não sou petista. Não misturo meu trabalho com os meus ideais”, comentou. Questionado sobre que pergunta faria ao atual presidente caso ele aceitasse participar do podcast, Carlos Alberto respondeu aos risos: “Você quer que eu seja preso?”. Depois de pensar um pouco, o apresentador voltou no assunto e falou que perguntaria ao petista sobre seu histórico escolar.

“O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chorar e dizer que é o primeiro diploma que recebeu na vida? Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa que seja, ser presidente da República? Por isso que o país está desse jeito”, disparou Carlos Alberto. Em outro momento da entrevista, o apresentador elogiou Jair Bolsonaro e detalhou um encontro que teve com o ex-presidente durante seu mandato. “O Bolsonaro me fez uma homenagem que nunca vou esquecer na vida. Fui homenageado pelo Congresso e cheguei na véspera. Quando cheguei lá, o Fábio [Faria], que era assessor de comunicação, falou que o presidente queria me conhecer. Eu fui, ele fez uma festa danada”, contou. No dia seguinte, Bolsonaro compareceu por vontade própria na homenagem que foi feita a Carlos Alberto no Congresso. O contratado do SBT também deixou claro que não apoia nenhum partido político e que evita falar do assunto. “Só falo de política na hora em que vou votar. Meu voto é minha opinião. O público não tem que saber se eu sou esquerda, direita ou centro.”