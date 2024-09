Cate Blanchet recebe homenagem no Festival de Cinema de San Sebastián

Atriz recebeu o Prêmio Donostia das mãos do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que a dirigiu em ‘Difamação’, e recebeu uma mensagem de vídeo de seu amigo George Clooney

O Festival de Cinema de San Sebastián homenageou neste sábado (21) a atriz australiana Cate Blanchett, em um segundo dia com dois candidatos à Concha de Ouro na programação: “Conclave”, com Ralph Fiennes, e o espanhol “Soy Nevenka”. Blanchett recebeu o Prêmio Donostia das mãos do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que a dirigiu em “Difamação”, e recebeu uma mensagem de vídeo de seu amigo George Clooney.

“Você sempre faz com que todos nós ao seu redor nos sintamos sortudos por ter a oportunidade de trabalhar com alguém tão talentoso e gentil. E eu tenho orgulho de chamá-la de amiga”, disse o ator americano a uma Blanchett chorosa. Blanchett explicou que o cinema “transcende fronteiras” e a levou “ao redor do mundo”.

“E agora, aqui no País Basco, neste festival extraordinariamente vibrante que, por si só, transcende fronteiras – culturais, regionais e internacionais – sinto que estou voltando para casa”, disse ela, antes de começar a dizer ‘obrigada, San Sebastián’.

Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall e Meryl Streep, entre outros, já receberam o Prêmio Donostia, que na edição deste ano (20 a 28 de setembro) também premia o ator espanhol Javier Bardem e seu compatriota e cineasta, Pedro Almodóvar.

“Prêmios são coisas maravilhosas e, em particular, quando você é premiado por críticos ou por uma cultura que não é a sua, que apreciam o trabalho que você fez, isso é profundamente significativo para mim”, disse a atriz de 55 anos, vencedora de dois Oscars e quatro Globos de Ouro, em uma coletiva de imprensa.

Fiennes e Tucci, o perfume do Oscar

Na disputa pelo prêmio principal de San Sebastián, a Concha de Ouro, foram exibidos no sábado “Conclave”, do diretor alemão Edward Berger, e “Soy Nevenka”, do diretor espanhol Icíar Bollaín.

O processo de eleição de um papa, em reuniões a portas fechadas no Vaticano, é a premissa de “Conclave”, estrelado por Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow, um elenco de estrelas que está se preparando para o Oscar.

Baseado em um romance de Robert Harris, esse conto fictício mostra as tensões entre facções no Vaticano quando o trono de São Pedro está em jogo.

O filme é dirigido pelo diretor alemão Edward Berger, cujo filme “Nada de Novo no Front” ganhou quatro prêmios da Academia no ano passado.

“Esse filme não é realmente sobre religião. Para mim, é muito mais sobre os jogos de poder nos bastidores e a competição por um cargo importante, que pode acontecer em seu jornal ou em uma filmagem, ou em uma empresa, na política ou na religião”, explicou Berger na coletiva de imprensa após a exibição.

Fiennes interpreta o Cardeal Lawrence, responsável pela organização do conclave, em um filme que foi exibido no Festival de Cinema de Toronto.

O ator britânico de 61 anos foi indicado duas vezes ao Oscar, mas não ganhou, e agora aparece entre os dez principais concorrentes no site de previsões Gold Derby.

Uma denúncia inovadora

O outro filme que está concorrendo à Concha de Ouro apresentado neste sábado é “Soy Nevenka”, do cineasta espanhol Icíar Bollaín. O filme conta a história real de Nevenka Fernández, conselheira do conselho municipal de Ponferrada, na região de Castilla y León, que em 2001 denunciou o então todo-poderoso prefeito Ismael Álvarez por assédio sexual.

Depois de um breve relacionamento, Álvarez a submeteu a um assédio implacável até que Fernández decidiu processá-lo, desafiando os avisos de amigos e familiares de que ela seria exposta ao escárnio público. Nevanka Fernández, interpretada por Mireia Oriol, conseguiu, em 2002, fazer com que Álvarez se tornasse o primeiro político espanhol a ser condenado por assédio sexual.

Retornar a essa história mais de duas décadas depois “nos permite não apenas analisar o assédio que ela (Fernández) sofreu, mas também nos perguntar onde estamos agora”, disse Icíar Bollaín em uma coletiva de imprensa ao explicar por que decidiu fazer esse longa-metragem.

A intenção é que o espectador “esteja com ela” e a acompanhe “nessa jornada rumo à dignidade”, acrescentou Bollaín, que em 2021 concorreu à Concha de Ouro com “Redenção”, um filme que causou grande impacto ao abordar a questão das vítimas da organização armada basca ETA.

Na seção dedicada ao cinema latino-americano, Horizontes Latinos, dois filmes de diretores argentinos foram exibidos neste sábado: “Simón de la montaña”, de Federico Luis, e “El jockey”, de Luis Ortega.

*Com informações da AFP

