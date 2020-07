CCXP 2020 anuncia edição virtual para dezembro e promete evento em ‘escala global’

Evento estava previsto para os dias entre 3 e 6 de dezembro, em São Paulo, e novo formato ainda não teve datas divulgadas

Diego Padilha/I Hate Flash Mudança alterou o nome desta edição para CCXP Worlds



A CCXP 2020 anunciou nesta quinta-feira (16) um evento 100% virtual para o início de dezembro por causa da continuidade da pandemia do novo coronavírus. O evento geek já tinha anunciado datas entre os dias 3 e 6 de dezembro, mas ainda não confirmou quando acontecerá no novo formato. Com a mudança, o evento deste ano foi batizado de “CCXP Worlds: A Journey of Hope”.

“Ao longo destes quatro meses de isolamento, o evento vem discutindo seu formato para este ano, além de acompanhar de perto os pedidos do público nas redes sociais. Por entender que o evento traz visitantes de todo o Brasil, e que seria imprudente reunir um número tão grande de pessoas diante da situação atual, a CCXP anuncia para o começo de dezembro sua primeira edição 100% virtual”, diz o comunicado enviado à imprensa.

A organização prometeu mais detalhes no dia 25 de agosto, quando acontecerá uma coletiva virtual para a imprensa para informar possíveis atrações e aquisições de ingressos. Para o CEO da CCXP, Pierre Mantovani, a realização do evento online permitirá que ele aconteça em “escala global”. “Não será uma simples live. Direcionamos todos os esforços para que cada parte da CCXP esteja presente na casa de milhares de pessoas, como um pedacinho da experiência, só que digital. E justamente por ser digital, pela primeira vez na história, teremos um evento de escala global para a indústria do entretenimento”.