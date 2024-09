CCXP24: Riot levará o mundo de ‘Arcane’ para os fãs 

A série Netflix é derivada de um dos jogos mais populares no mundo

Divulgação/Netflix Jinx é uma das principais personagens de "Arcane"



O maior evento de cultura pop se aproxima, e os fãs de “League of Legends” já podem comemorar. A Riot Games, responsável por desenvolver um dos jogos mais populares do mundo, confirmou presença na CCXP24 e levará o universo de “Arcane”, série da Netflix derivada de LOL, para o evento. Além de ativações interativas, o estande de Arcane na CCXP será dedicado a trazer momentos de magia onde a comunidade poderá celebrar junto, não somente os novos episódios da série, mas também a paixão do público pelo universo de LOL e Runeterra — mundo que serve como pano de fundo para jogos da desenvolvedora, como o próprio League, Wild Rift e Teamfight Tactics.

Para deixar a experiência ainda mais incrível, a Riot também revelou que realizará encontros com alguns nomes populares dentro do universo de League of Legends.