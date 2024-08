CCXP24: Vincent Martella é confirmado na edição deste ano

O evento, que acontece entre 5 e 8 de dezembro em São Paulo, está soltando aos poucos os nomes confirmados

Divulgação/CCXP24 Martella tem um longo currículo como dublador e ator, além de ter se tornado um dos personagens mais icônicos de 'Todo Mundo Odeia o Chris'



Fenômeno de “Todo Mundo Odeia o Chris” e nas redes sociais, o ator foi confirmado na edição de 2024 da CCXP. Íntimo do público brasileiro, Martella tem um longo currículo como dublador e ator, além de ter se tornado um dos personagens mais icônicos da série, Greg. Vincent estará todos os dias do evento para as sessões de Fotos e autógrafos.

Além dele, o quadrinista Gerry Conway, co-criador do Justiceiro e roteirista de arcos icônicos, como “A Morte de Gwen Stacy”, “Batman” e “Homem-Aranha”, virá ao Brasil pela primeira vez em uma CCXP e já confirmou presença em todos os dias do evento no Artists’ Valley By Bis. A CCXP 2024 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro em São Paulo.