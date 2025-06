CCXPMX: Prime Vídeo revela trailer da 2ª temporada de ‘Gen V’

A nova fase da história chega em setembro

Reprodução/Prime Video Maddie Phillips interpreta Cate Dunlap em "Gen V"



O spin-off de The Boys ganhará uma segunda temporada, e o primeiro trailer foi revelado com exclusividade na CCXP México. A história acompanha um grupo de jovens que usam tudo que podem para chegarem ao topo de um ranking que promete dar ao melhor uma vaga nos Sete, que são os anti-heróis de elite da Vaught.

Com a equipe do Omelete e todo carisma brasileiro, a edição mexicana do maior evento de cultura pop do mundo vem repetindo o sucesso que faz no Brasil e apostando nos materiais inéditos. A segunda temporada estreia dia 17 de setembro.

Confira o trailer: