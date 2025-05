No Rio2C, irmã de Pedro Pascal divulga novidades da Amazon e trecho da 2ª temporada de ‘Cangaço Novo’

Durante um painel sobre a internacionalização do Audiovisual, Javiera Balmaceda contou como foi o crescimento da MGM no Brasil e também sobre algumas séries fenômenos

Reprodução/Youtube/Amazon Na prévia da nova temporada de "Cangaço Novo", apresentada durante o painel, Ubaldo e Dinorah invadem a fazenda da família Maleiro



Javiera Balmaceda, Head de conteúdos original na América Latina, Canadá e Austrália da Amazon MGM Studios, e irmã de Pedro Pascal, participou de um painel sobre a internacionalização do Audiovisual, durante o Rio2C. Chilena, Balmaceda contou como foi o crescimento da MGM no Brasil e também sobre algumas séries fenômenos.

“No Brasil, começamos com produtos licenciados, migramos para produtores locais e depois começamos a fazer outros tipos, dando espaço para apreendermos muito sobre o público”, disse. “Brasil é tão grande, tem tanto talento, tanta história que o mercado se auto abastece. Com a riqueza da audiência em todos as frentes, como mídias social e streaming, a audiência aumentou muito, dando espaço para contarmos histórias que nos fazem sentir parte das mesmas”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com formatos originais grandiosos e recorde de críticas positivas, Javiera falou sobre dois sucesso Prime e também anunciou conteúdos inéditos da 2ª temporada de “Cangaço Novo”. “Toda história, é uma história da experiência humana, não importa em que país, como é o caso da série sobre o Pedro Dom”, afirmou. “É um outro sucesso, que é de uma história muito brasileira e que agora tem a segunda temporada, é Cangaco Novo, é algo impressionante. Muito orgulhosa dessa produção e de algo tão local”.

Na prévia da nova temporada de “Cangaço Novo”, apresentada durante o painel, Ubaldo e Dinorah invadem a fazenda da família Maleiro, que controla a região há 40 anos, para cobrar uma resposta sobre a morte de Ernesto, pai adotivo de Ubaldo. A 2ª temporada chega em 2026 no Amazon Prime Vídeo.