‘Chespirito: Sem Querer Querendo’, série sobre Chaves, Chapolin e Bolaños, estreia na HBO Max

Produção se concentra nos primeiros anos da carreira de Roberto Gomez Bolaños, além de destacar as tensões que surgiram entre os principais atores do elenco

Reprodução/HBO HBO Max lançou no dia 5 de junho a série "Chespirito: Sem Querer Querendo",



A HBO Max lançou hoje a série “Chespirito: Sem Querer Querendo”, que explora os bastidores do icônico programa “Chaves“. A produção se concentra nos primeiros anos da carreira de Roberto Gomez Bolaños, além de destacar as tensões que surgiram entre os principais atores do elenco. A relação conturbada entre Bolaños e seus colegas, como Marcos Barragán e Margarita Ruiz, é um dos pontos centrais da narrativa. Carlos Villagrán, famoso por seu papel como Quico, decidiu deixar a série em 1979 após desavenças com Bolaños. O criador de “Chaves” não permitiu que Villagrán utilizasse o personagem em um novo projeto, levando o ator a renomeá-lo como “Kiko” e a seguir uma trajetória solo na televisão. Essa separação marcou um momento significativo na história do programa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O relacionamento entre Florinda Meza, que interpretou Dona Florinda, e Bolaños começou após o divórcio deste em 1977. Essa nova união não foi bem recebida por alguns membros do elenco, incluindo Maria Antonieta de Las Nieves, que dava vida à Chiquinha. Além disso, Meza teve um breve envolvimento amoroso com Villagrán, o que gerou ainda mais polêmica entre os atores. A disputa judicial entre Maria Antonieta de Las Nieves e Bolaños, relacionada a direitos de imagem, se arrastou por 12 anos, evidenciando as tensões que permeavam o ambiente de trabalho. Rúben Aguirre, que interpretou o Senhor Girafales, manifestou sua tristeza em relação às brigas que ocorreram entre os integrantes do elenco, refletindo um clima de descontentamento que afetou a dinâmica do grupo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA