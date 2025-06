Duda Corrêa diz que Luan Pereira terminou noivado após ela não o encontrar antes de dormir na casa de amiga

Influenciadora diz que rompimento aconteceu por telefone e que foi bloqueada; sertanejo nega a versão da ex: ‘Não faz sentido nenhum terminar por causa disso’

Luan Pereira, de 21 anos, comunicou o fim de seu relacionamento com Duda Corrêa através de uma postagem em sua conta no Instagram. Na mensagem, ele enfatizou que a decisão foi tomada de forma amigável e com respeito mútuo. “Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha”, disse em nota.

O cantor expressou sua gratidão a Duda pelos momentos compartilhados, pedindo que seus fãs e seguidores respeitem a nova fase que cada um irá enfrentar: “Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito pra tudo nessa vida!”, finalizou. A relação do casal foi tornada pública em agosto de 2024, quando ambos decidiram compartilhar sua história com os admiradores.

Após a notícia, Duda afirmou que o término aconteceu por telefone e que foi bloqueada. “Antes de vocês me bombardearam em sites e comentários… saibam que não partiu de mim o término, acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular). O motivo? Eu não ter visto ele antes de dormir na casa de umas amigas (noite do pijama só de meninas)”, disse nas redes sociais.

Após a declaração de Duda, Luan rebateu: “Não faz sentido nenhum terminar por causa disso”. Ele completou dizendo que ela, ele, a família dela e a dele sabem a verdade.

Durante um show de Réveillon em Santa Catarina, Luan havia surpreendido a todos ao fazer um pedido de casamento a Duda, o que gerou grande expectativa entre os fãs. No entanto, a recente declaração indica que, apesar dos planos anteriores, o casal optou por encerrar a relação.

