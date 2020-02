Christian Bale será vilão alienígena em ‘Thor: Amor e Trovão’, diz site

Reprodução/Instagram Marvel ainda não confirmou personagem que será vivido pelo ator



O astro Christian Bale foi escalado para viver um vilão alienígena em “Thor: Amor e Trovão”, o quarto filme do Deus do Trovão. As informações são do Comic Book.

Segundo o site, já está certa a participação do ator na produção, mas o personagem em si ainda não foi revelado. Especulações nos últimos meses apontaram que Bale poderia interpretar Bill Raio Beta, um aliado de Thor nas HQs, ou o minotauro Dario Agger, um antagonista terrestre do herói.

Mas com a confirmação de que o papel é para um alienígena, fãs já apontam para a possibilidade de Christian Bale ser o Aniquilador ou Gorr, o Deus Açougueiro. A Marvel, no entanto, ainda não divulgou o personagem do ator.

Com direção de Taika Waititi, “Thor: Amor e Trovão” inicia sua produção em março e tem o lançamento previsto para novembro de 2021. Natalie Portman foi anunciada como a Poderosa Thor no longa.