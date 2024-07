‘Cidade de Deus’ será exibido na Max para esquentar lançamento da série baseada no filme

Além da plataforma, o longa-metragem será exibido nos canais por assinatura da Warner Bros. Discovery, antecedendo a estreia da série HBO Original “Cidade de Deus: A Luta não Para”, prevista para agosto

Divulgação/Max Na trama, Buscapé (Alexandre Rodrigues), um jovem pobre e negro vive amedrontado com a possibilidade de se tornar bandido e vira fotógrafo



Sucesso do cinema nacional e indicado ao Oscar, o filme “Cidade de Deus” (2002) chega ao catálogo da Max no dia de 26 de julho. A exibição do longa com Alice Braga, Darlan Cunha, Douglas Silva, Seu Jorge e Alexandre Rodrigues antecede a estreia da nova série original da HBO produzida pela O2 Filmes, “Cidade de Deus: A Luta Não Para”. A nova atração é dirigida por Aly Muritiba e se passa 20 anos após os acontecimentos do longa. Para potencializar o lançamento na Max e no canal HBO no mês de agosto, o filme será exibido nos meses de julho, agosto e setembro também nos canais por assinatura da Warner Bros. Discovery: TNT, Warner Channel, Space e Cinemax. Na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro, os caminhos das duas crianças divergem, quando um se esforça para se tornar um fotógrafo e o outro o chefe do tráfico.

Na trama do filme dirigido por Fernando Meirelles, Buscapé (Alexandre Rodrigues), um jovem pobre, negro e sensível vive amedrontado com a possibilidade de se tornar bandido e é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo. É através de seu olhar atrás da câmera que Buscapé analisa o dia a dia da favela onde vive, enquanto Dadinho (Douglas Souza), agora Zé Pequeno (Leandro Firmino), se torna o temido chefe do tráfico da região, continuando o legado de violência que remonta a décadas anteriores e parece ser infinita. Exibido nos cinemas do mundo todo, “Cidade de Deus” disputou quatro estatuetas na 76ª edição do Oscar, em 2004, nas categorias de Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani), Melhor Edição (Daniel Rezende) e Melhor Fotografia (Cesar Charlone). O filme brasileiro já havia sido indicado em 2003 como “Melhor Filme Internacional”.

Confira abaixo a programação completa de “Cidade de Deus”:

TNT

Terça, 23 de julho, às 22h;

Quarta, 24 de julho, às 19h30;

Sexta, 23 de agosto, às 22h;

Sábado, 24 de agosto, às 20h

SPACE

Terça, 6 de agosto, às 23h;

Quarta 7 de agosto, às 21h;

Sábado 7 de setembro, às 21h;

Domingo 8 de setembro, às 18h

CINEMAX

Segunda, 12 de agosto, às 22h30;

Terça, 13 de agosto, às 20h;

Sábado, 31 de agosto, às 22h30;

Domingo, 1º de setembro, às 18h

WARNER CHANNEL