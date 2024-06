Netflix anuncia série sobre Ayrton Senna, filme com vira-lata caramelo e novo trabalho de Fernando Meirelles

Outras novidades da plataforma são a adaptação de “O Diário de Um Mago”, grande sucesso do escritor Paulo Coelho, e o melodrama “Pedaço de Mim”, com Juliana Paes e Vladimir Brichta; saiba mais abaixo

Divulgação/Netflix O ator Gabriel Leone interpreta o maior ídolo do automobilismo brasileiro na minissérie 'Senna'



A pré-produção sobre um simpático vira-lata caramelo, considerado “patrimônio nacional”, a adaptação de um clássico de Paulo Coelho, a aguardada minissérie sobre o piloto Ayrton Senna e o novo trabalho do diretor Fernando Meirelles estão entre as novidades anunciadas pela Netflix na Rio 2C. Com direção de Diego Freitas, “Caramelo” é o primeiro filme nacional com um cachorro como protagonista e até já colocou seu astro em treinamento. No painel do evento realizado na quarta-feira (5) no Rio de Janeiro, o público pode dar uma espiadinha nos treinos do cão. Paulo Coelho também gravou um recado sobre a adaptação de “O Diário de Um Mago”, seu grande sucesso, com filmagens no Brasil e na Espanha.

Outra minissérie criada a partir da literatura é “Pssica”, com direção de Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) e Quico Meirelles, que entra em produção em breve no Pará. Baseada no livro do escritor paraense Edyr Augusto, a atração narra as histórias de Janalice, Preá e Mariangel. Permeadas de drama, ação e violência, as vidas desses três estranhos entra em rota de colisão enquanto navegam pelos rios da Amazônia atlântica. Janalice é raptada pelo tráfico humano, Preá precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de “ratos d’água” e Mariangel parte em missão para vingar o assassinato de sua família. Os três tentarão sobreviver à “pssica” (maldição), que acreditam ter sido lançada sobre eles. A produção é de Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, empresa de Meirelles.

Já “Senna” contará a história pessoal e profissional de Ayrton Senna, maior ídolo do automobilismo brasileiro, interpretado por Gabriel Leone. No elenco, também estão Julia Foti como Adriane Galisteu e Pâmela Tomé como Xuxa. Os produtores Fabiano Gullane e Caio Gullane e a diretora Haná Vaisman compartilharam detalhes dos bastidores das gravações e falaram sobre como a paixão de todos os envolvidos na produção foi fundamental para retratar um dos maiores ícones do país. “Nada supera a união de paixão, dedicação e competência, o que resultou em um domínio artístico e um nível de qualidade que nos deu muita segurança no projeto”, disse Haná Vaisman. Fabiano Gullane valorizou os profissionais brasileiros envolvidos na produção. “Tivemos equipes de todas as partes do mundo — Estados Unidos, Europa, Canadá — mas os chefes de equipe foram todos brasileiros. Isso é uma grande conquista e um grande orgulho”, relatou.

Confira trailer de “Senna”

Também chega ao streaming em breve o melodrama “Pedaço de Mim”, protagonizado por Juliana Paes e Vladimir Brichta, que estreia no dia 5 de julho. A história acompanha Liana, uma mulher que sonha em ser mãe e que acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos de grande força dramática: a infidelidade do marido Thomás (Vladimir Brichta) e uma gravidez de gêmeos de pais diferentes, uma raridade científica. Disposta a lutar para manter a situação em segredo, Liana se vê em meio a uma confusão de sentimentos, sem saber se conseguirá amar igualmente as duas crianças e manter suas relações familiares da mesma forma.

Veja trailer de “Pedaço de Mim”

O catálogo da plataforma prevê, ainda, a estreia da minissérie ficcional “Os Quatro da Candelária”, sobre a trágica noite conhecida como “Chacina da Candelária”, com criação e direção de Luis Lomenha. A série acompanha as 36 horas que antecedem a tragédia pelo ponto de vista de quatro crianças, interpretadas por Andrei Marques, Samuel Silva, Patrick Congo e Wendy Queiroz. “Essa série fala sobre masculinidade negra, sonhos interrompidos e crianças que a sociedade não enxergava como tal. Eu queria uma forma de contar essa história trágica, pura e incrivelmente realista, e decidimos fazê-lo através dos sonhos desses quatro meninos, interrompidos naquela noite”, contou o diretor.

Além de séries e filmes, a Netflix anunciou o reality musical brasileiro “Nova Cena”. “Olhando para frente, estamos desenvolvendo vários projetos sempre buscando ser criativos e ousados, com histórias que realmente surpreendem, e trabalhando com diversas produtoras. Tem muita coisa diferente vindo aí”, afirmou Gabriel Gurman, diretor de filmes da Netflix no Brasil.