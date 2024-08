Cinema: saiba quais estreias você não pode perder

Confira os grandes lançamentos da semana, entre eles, um filme de terror e outro para os fãs de K-pop

Divulgação O ganhador do Oscar de 2000, Russell Crowe, estrela 'O Exorcismo', que chega aos cinemas nesta quinta-feira (1º)



De terror a filme baseado em história real, o cinema não para de receber grandes lançamentos, agradando aos amantes de todos os gêneros. Para começar, a lista da semana conta com um grande filme de terror, chamado “O Exorcismo”, estrelado por Russell Crowe. O ganhador do Oscar de 2000, por “Gladiador”, Crowe interpreta um personagem denso, que tem um passado com drogas, mas que se vê determinado em manter a sobriedade. Mesmo focado, o ator Anthony Miller (Russell Crowe) aceita um novo trabalho e seu comportamento começa a mudar, o que chama atenção de sua filha. Preocupada em uma possível recaída do pai, a trama expõe um motivo ainda mais sinistro para tal mudança de comportamento. O filme chega aos cinemas nesta quinta-feira (1º).

Veja trailer de “O Exorcismo”

“Blackpink World Tour” entrou em cartaz nos cinemas no dia 31 de julho para a alegria dos fãs de K-pop. O filme acompanha os bastidores de um dos maiores shows do grupo sul-coreano que é fenômeno mundial, além da apresentação da turnê de Born Pink.

Assista ao trailer de “Blackpink World Tour”

“Pequenas Cartas Obscenas” é estrelado pela talentosa Olivia Colman e conta uma história real. A produção divertida e afiada acompanha um escândalo em uma pequena cidade, chamada Littlehampton, quando os moradores começam a receber cartas sórdidas e obscenas. Sem saber quem é o autor das cartas, duas vizinhas se tornam alvos da investigação e a rotina de ambas viram de cabeça para baixo. Filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja trechos de “Pequenas Cartas Obscenas”

Para quem gosta de um drama, a dica é “Tuesday – O Último Abraço”. Com Julia Louis-Dreyfus, o filme traz uma abordagem diferente sobre a morte, que aparece para a protagonista, Zora, e sua filha em formato de um pássaro falante. O drama traz mensagens de resiliência, superação e o amor entre mãe e filha.

Confira trailer de “Tuesday – O Último Abraço”