Estreias de agosto no Prime Video que você não pode perder

Mês está repleto de lançamentos, como épicas continuações e animações aguardadas, que prometem horas de entretenimento de qualidade; veja lista completa abaixo

Divulgação/ Prime Video Segunda temporada de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder' chega ao Prime Video em agosto, com mais aventuras épicas e magia



O Prime Video está preparado para proporcionar um mês de agosto repleto de emoções e histórias inesquecíveis. A plataforma de streaming revelou uma lista de estreias que certamente irão agradar aos cinéfilos mais exigentes. Entre as grandes novidades, destacam-se a aguardada segunda temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder” e a estreia da animação “Batman: Cruzado Encapuzado”. Prepare a pipoca e confira todas as estreias programadas para este mês. Prepare-se para mergulhar em universos fantásticos, reviver momentos icônicos e descobrir novas paixões cinematográficas com as estreias do Prime Video em agosto. Cada título foi cuidadosamente selecionado para garantir que seu tempo diante da tela seja repleto de aventuras, risos e emoções intensas.

Confira as estreias da Prime Video:

Desaparecida – 1º de agosto

Batman: Cruzado Encapuzado (1ª temporada) – 1º de agosto





Loja Prime Video:

Clube dos Vândalos – 8 de agosto

Um Lugar Silencioso: Dia Um – 21 de agosto

Meu Malvado Favorito 4 – 22 de agosto

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Channels:

Cidade de Deus: A Luta Não Para – 25 de agosto