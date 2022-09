Cinemas têm ingressos a R$ 10 em todo o país de 15 a 21 de setembro; saiba mais

Iniciativa conta com desconto especial para combos de pipoca; entradas promocionais estarão disponíveis para todos os filmes em cartaz

Pixabay A promoção é válida para qualquer horário do dia



A Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras), preparou uma ação especial para os fãs de cinema. Entre os dias 15 e 21 de setembro acontece a Semana do Cinema, onde redes como Cinemark, Cinépolis, Itaú Cinemas, Playarte, Moviecom e Petra Belas Artes estarão com preços promocionais para todos os filmes em cartaz. Os valores dos ingressos custarão R$ 10, além do desconto especial para combos de pipoca. Entre os filmes disponíveis estão todos os em cartaz, com destaque para “Men: Face do Medo”, o nacional “Predestinado” e o representante do Brasil na seleção para o Oscar 2023, “Marte Um”. A sequência “A Orfã 2”, que chega oficialmente nos cinemas nesta semana, também será uma opção para a seleção dos espectadores. A iniciativa acontece como um incentivo para a volta do público aos cinemas após a crise de Covid-19. A promoção é válida para qualquer horário do dia, mas pode haver exceções para o valor especial dos ingressos em salas VIP ou 3D.