Claudia Raia surpreende ao revelar sexo do bebê ao vivo para Ana Maria Braga

Atriz também falou quando será o nome da criança que espera de Jarbas Homem de Mello

Reprodução/Globo Claudia Raia contou no 'Mais Você' que está esperando um menino



A atriz Claudia Raia revelou o sexo do filho que está esperando do ator Jarbas Homem de Mello. A artista, de 55 anos, participou do “Mais Você” nesta segunda-feira, 10, e, durante o café da manhã com Ana Maria Braga, ela contou o sexo e qual será o nome da criança. “É Menino! É um bebezão, um meninão. Eu estava neutra, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo que a gente vive. Vamos ter mais um homem incrível no mundo”, afirmou. “O nome é Luca.” Jarbas, que também participou da atração matinal da Globo, acrescentou: “Sempre que eu falei que ia ser pai, eu dizia que seria pai de menino. Quando ficamos sabendo foi uma alegria muito grande”. Claudia também deu detalhes da gravidez, que a pegou de surpresa, pois já tinha entrado na menopausa. “Fiquei sabendo tardiamente. Estamos com 18 semanas. É uma loucura. Retirei óvulos com 48 anos de idade, Jarbas não tinha filhos e eu queria ter um filho fruto dessa relação. Tive uma conversa com Deus. Se tiver no meu caminho e for da minha felicidade, me dê essa dádiva. Não quero desafiar o destino. Tenho dois filhos”, comentou a atriz, que é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sofia, de 19, ambos com o ator Edson Celulari. Claudia tentou a inseminação artificial, mas como não deu certo, ela contou que decidiu “tocar sua vida”, mas mesmo estando na menopausa, ela ovulou e acabou engravidando aos 55 anos.