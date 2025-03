Com Brad Pitt, ‘F1’ ganha trailer intenso e impecável

O filme chega aos cinemas dia 26 de junho, mas haverá uma sessão antecipada e exclusiva em IMAX, que acontecerá em São Paulo, no shopping JK Iguatemi, no dia 23/6

ANDREJ ISAKOVIC/AFP O longa também conta com a participação especial do piloto Lewis Hamilton, que atua como produtorr



Amando ou não o universo da Fórmula 1, ‘F1’, novo filme estrelado por Brad Pitt promete deixar o público envolvido. Em poucos minutos do trailer inédito, é possível sentir o poder da direção de Joseph Kosinski, responsável por Top Gun: Maverick, e o ambiente competitivo e dramático do automobilismo. No centro da trama está Sonny Hayes (Brad Pitt), um antigo astro da Fórmula 1 que, após uma carreira brilhante, caiu no ostracismo.

Sua vida, aparentemente longe das pistas para sempre, toma uma reviravolta inesperada quando Ruben Cervantes (Javier Bardem), líder de uma equipe de Fórmula 1 em grave crise financeira e prestes a fechar as portas, faz um convite ousado: retornar ao mundo das corridas. Essa não é apenas uma chance para salvar a equipe de Ruben, mas também uma oportunidade para Sonny recuperar sua glória e mostrar que ainda pode ser o melhor do mundo.

Além de Brad Pitt e Javier Bardem, o filme conta com um elenco de peso que inclui Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies e Kim Bodnia. O longa também conta com a participação especial do piloto Lewis Hamilton, que atua como produtor.

Outra novidade envolve a uma sessão antecipada e exclusiva em IMAX, que acontecerá em São Paulo, no shopping JK Iguatemi, no dia 23 de junho. Com a pré-venda liberada, os amantes das pistas poderão conferir o longa antes de sua estreia oficial, que acontece dia 26 de junho.