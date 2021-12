Com carreira de oito décadas na televisão, atriz Betty White morre aos 99 anos

White completaria 100 anos no dia 17 de janeiro; causa da morte ainda não foi divulgada

Robyn BECK / AFP Betty White teve carreira longa na televisão e conquistou cinco prêmios Emmy; em 2018, ela foi homenageada na 70ª edição da premiação



A atriz norte-americana Betty White morreu nesta sexta, 31, aos 99 anos de idade, em sua casa, de acordo com o site TMZ. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades. White completaria 100 anos de idade no dia 17 de janeiro. A atriz começou sua carreira na televisão em 1939, e, ao longo da década seguinte, participou de diversas produções de rádio. Ela se tornou uma estrela em 1949, ao apresentar o programa de variedades ‘Hollywood on Television’ ao lado de Al Jarvis. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi ‘Golden Girls’, que recebeu o nome no Brasil de ‘Supergatas’ e foi ao ar nos Estados Unidos entre 1985 e 1992, série pela qual recebeu o prêmio Emmy de melhor atriz em comédias em 1986.

White recebeu outros prêmios Emmy por melhor atriz coadjuvante em seriados de comédia no ‘Mary Tyler Moore Show’ em 1975 e 1976, por melhor atriz convidada em 1996 e 2010 e melhor apresentadora em 1983, além de vencer e ter sido indicada a outras premiações como American Comedy Awards, Screen Actors Guild Awards e Globo de Ouro. A veterana atriz ainda participou de séries como ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, ‘Community’, ‘That 70’s Show’, ‘Saturday Night Live’, ‘Justiça sem Limites’, ‘Everwood’, ‘The Middle – uma família no meio do nada’ e ‘The Bold and the Beautiful’.