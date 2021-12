Viih Tube se pronuncia após boatos de que usou drogas em festa no Rio Grande do Norte

Vídeo em que influenciadora aparece chupando um pirulito gerou rumores, mas ela nega: ‘Tenho problema no coração, se usar, eu morro’

Reprodução/Instagram/@viihtube Viih Tibe curte o final do ano em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte



A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube publicou um vídeo em suas redes sociais para negar que tenha usado drogas durante uma festa pré-Réveillon em São Miguel do Gostoso, tradicional ponto de diversão no Rio Grande do Norte durante as festas de fim de ano. Os boatos começaram após um vídeo em que a youtuber dança com um pirulito na boca circulou nas redes sociais. “O povo achou que usei droga só porque eu estava com um pirulito na boca e uma garrafa d’água. Eu não uso droga, eu tenho problema no coração. Se eu usar droga eu morro”, disse.

Isso não quer dizer que a jovem estava sóbria na festa. Viih Tube admitiu que consumiu bastante álcool durante o evento. “Estava muito louca, bêbada.” Solteira desde outubro, a ex-participante do “BBB 21” curte o final de ano ao lado de outros influenciadores como Sabrina Iorio e Lipe Ribeiro, com quem vive um affair durante o fim de ano em Gostoso — os dois foram clicados se beijando durante um show de Dennis DJ. Viih revelou recentemente que também ficou com Arthur Picoli, seu colega de confinamento no reality show da Globo.