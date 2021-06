Com chuva de baratas, prova do ‘Power Couple’ choca público: ‘Nojo’

Na Prova dos Homens, as mulheres ficaram presas em uma cabine onde os insetos caiam; assista

Reprodução/Record/02.06.2021 Daniele Hypólito chorou durante chuva de baratas na prova do 'Power Couple'



A Prova dos Homens realizada no “Power Couple Brasil” da última terça-feira, 1, fez o reality de sobrevivência “No Limite”, da Globo, parecer tranquilo. Isso foi o que o público passou a comentar nas redes sociais, após a Record colocar as esposas dentro de uma cabine para tomar uma chuva de baratas enquanto seus maridos tinham oito minutos para decifrar palavras cruzadas. Renata Domínguez usou sua roupa para tampar seu rosto. “Eu não queria nem ver, porque se eu vejo entro em pânico. Eu sentia [as baratas] no meu cabelo e ficava me debatendo”, comentou a atriz após a disputa. A cantora Márcia Fellipe foi a que menos se desesperou: “Dá uma agonia, mas elas não fazem nada”. Já Deborah Albuquerque gritou muito, pois morre de medo do inseto: “A primeira chuva de barata foi a pior sensação da minha vida”. Daniele Hypólito chegou a chorar de desespero e implorou para o parceiro, Fabio Castro, terminar logo a prova, pois estava passando mal. Após todos os casais participarem da disputa, a apresentadora Adriane Galisteu revelou que Jonathan Costa e Carolina Santos tiveram o melhor desemprenho na prova, já Márcia Fellipe e Rod Bala foram os piores.

A prova do “Power Couple” virou assunto nas redes sociais. “Dani Hypólito, atleta olímpica conceituada, não imaginava que a prova mais difícil da sua vida seria tomar banho de barata”, comentou um seguidor. “E essa chuva de barata no ‘Power Couple’, eu já tinha desmaiado, tenho pavor de barata e essa parece um mutante de tão grande”, acrescentou outro. “Meu Deus, que nojo essa prova do ‘Power Couple’ com barata. Eu desistia na hora”, disse uma pessoa. “Sei não, mas hoje estou achando a prova da barata no ‘Power Couple’ muito mais tensa do que a do próprio ‘No Limite’, que teoricamente teria que ser pior”, observou um telespectador. “As provas do ‘Power Couple’ tão mais ‘No Limite’ do que o próprio ‘No Limite’. Ontem os caras estavam tomando choque. Hoje as meninas tomando chuva de barata”, acrescentou mais um.

Alguém aí já fez a @OficialDeborahA ao dar de cara com a barata?! 😅😶 A atriz enfrentou os insetos para ajudar o marido, na Prova dos Homens desta terça-feira (1) 🔥 #HomensPower Acompanhe o #PowerCouple ao vivo no @sigaplayplus. Acesse: https://t.co/QmPZnUMGsI pic.twitter.com/l7NWAdm3AA — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2021

Dani Hypólito, atleta olímpica conceituada, não imaginava que a prova mais difícil da sua vida seria tomar banho de barata. #HomensPower #PowerCouple — aline ramos (@_alineramos) June 2, 2021

elas td gritando e eu só pensando: “e se a barata entra na boca?” QUE NOJO #PowerCouple pic.twitter.com/WY3z7YChZR — H. 💚💙 (@jhelenaa_) June 2, 2021

e essa chuva de barata no #PowerCouple, eu ja tinha desmaiado, tenho pavooooor de barata e essa parece um mutante de tao grande — jacke🦋 (@jackellouise) June 2, 2021

A Record simplesmente pegou uma das melhores ginastas do Brasil e colocou pra tomar banho de barata!

Hahahahaha

"Eu tô passando mal"

#PowerCouple — Wagner Reid (@Wagner_Reid) May 31, 2021

Meu deus que nojo essa prova do #PowerCouple com barata. Eu desistia na hora 😭 — nic 🎓 (@laexemplar) May 31, 2021

e essa prova maluca de barata no #PowerCouple?????? eu não entrava nisso nem que me pagassem uma fortuna — gio (@boogieofmetal) June 2, 2021