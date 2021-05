Diretor do ‘Power Couple’ revela qual casal protagonizou o ‘gemidão’ no reality; veja

Rodrigo Carelli também contou qual foi o casal que pediu silêncio para participantes no quarto vizinho

Rodrigo Carelli, diretor do “Power Couple Brasil”, acabou com o mistério e revelou qual foi o casal que protagonizou momentos quentes dentro reality. A dúvida surgiu após vazar um “gemidão” na madrugada de domingo, 16, durante a transmissão da atração no PlayPlus. Ele também contou qual casal ficou incomodado com os sons e pediu silêncio. Segundo o diretor da atração, Li Martins e JP Mantovani foram os responsáveis pelos barulhos, já Márcia Fellipe e Rod Bala foi o casal que pediu para eles maneirarem um pouco. “Sim! Para quem estava na dúvida de quem era o ‘gemidão’ do ‘Power Couple’, eram a Li e o JP. E quem fez ‘shhhhh’ foram Márcia e Rod, que estão na barraca, ao lado do perrengue”, escreveu Carelli no Twitter. A equipe da ex-integrante do grupo Rouge se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto: “Uma noite de amor não faz mal, não é mesmo? O ‘Power Couple’ mostrando que dá para jogar, competir, conviver e se amar”. O assunto repercutiu nas redes sociais e um seguidor comentou: “Eu adoraria ver a Antonella [filha de Li e JP] ser promovida a irmã mais velha”. O administrador da rede social da cantora brincou: “Quem sabe não vem um bebê Power?! (risos)”. O casal está atualmente no Quarto Perrengue, pois eles foram os participantes com o menor saldo da semana.

