Com levitação e globo de cristal gigante, ‘Polaris’ impressiona ao unir teatro e ilusionismo

Basta piscar os olhos para a protagonista de “Polaris” sumir diante dos olhos do público e se transportar para um globo de cristal gigante. Aliando efeitos visuais a uma sensível dramaturgia, a nova produção de Maicon Clenk, criador do teatro ilusionista, promete impressionar e emocionar o público. “Temos um trabalho de 20 anos desenvolvendo essa linguagem. O ‘Polaris’ é um espetáculo grandioso e ousado, porque acontece em uma cenografia inédita no mundo, que é um globo de cristal gigante. É um grande desafio para nós enquanto criadores e artistas [colocar tudo isso em cena], então ele traz encantamento pela sua forma”, declarou Maicon, em entrevista ao site da Jovem Pan. O espetáculo, que conta com cenas de levitação, acrobacias e mágicas, fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, até o dia 16 de julho, e depois sai em turnê pelas capitais do Brasil. Em agosto, as cidades que recebem a peça são Curitiba e Florianópolis.

Na trama, uma menina que não consegue se comunicar com o pai entra de forma mágica em um novo universo com criaturas místicas e, durante essa aventura, ela faz de tudo para conseguir encontrar o pai e levá-lo para esse reino de gelo que acabou de descobrir. “O nosso propósito com esse espetáculo é reconectar as pessoas a magia que é a nossa vida. Por vezes, a gente esquece que faz parte dessa magia, a gente deixa de olhar para o céu e de pensar que estamos voando em um planeta que não sabemos ao certo para onde está indo. Não sabemos quanto tempo temos aqui, de onde a gente veio e para onde a gente vai. A realidade é que vivemos muito mais em um mistério do que naquilo que chamamos de realidade”, comentou o criador do espetáculo.

O que é teatro ilusionista?

Na busca por uma nova linguagem teatral, Maicon passou a criar espetáculos que contam histórias sem precisar de um texto. “O teatro ilusionista é uma linguagem contemporânea que reúne o melhor do ilusionismo e acrescenta a ele outras técnicas artísticas como o teatro físico, a dança, o circo e a música. Resumidamente, juntamos os efeitos de ilusionismo tradicionais, que existem há milhares de anos, a um propósito um pouquinho diferente, pois contamos com uma dramaturgia e contamos a história através dos efeitos especiais”, explicou o criador desse novo conceito teatral, cujos espetáculos já somam mais de 20 milhões de espectadores.

Como não utiliza texto, a história é contada por meio da expressão corporal. “A gente trabalha com corpos acrobáticos, com artistas que vêm da dança, do circo, da acrobacia e da ginástica. A comunicação é toda através do corpo porque essa é uma característica do teatro ilusionista, deixar o espetáculo mais diverso e abrangente possível. É por isso que se torna [uma produção com] uma linguagem universal, a gente rompe a barreira da voz e vai para o corpo, visto que o corpo se comunica com todas as culturas e nacionalidades.” O elenco da atual produção de Maicon conta com artistas brasileiros e internacionais, sendo que alguns possuem experiência em shows de circo reconhecidos internacionalmente, como o Cirque du Soleil.

