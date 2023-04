Com retorno de The Rock, Disney anuncia live-action de ‘Moana’

Novidade foi anunciada durante reunião de acionistas da empresa; animação é um dos maiores sucessos recentes do estúdio

Reprodução/ Twitter @DisneyStudios Ator participou da animação dublando o personagem Maui



A Disney anunciou que “Moana“, um dos sucessos mais recentes do estúdio, ganhará uma versão live-action. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 3, durante a reunião entre acionistas da empresa. Em vídeo, divulgado nas redes sociais da companhia, o ator Dwayne “The Rock” Johnson deu mais detalhes sobre a produção, incluindo seu retorno ao papel de Maui – ele foi responsável por dar voz ao personagem na animação de 2017. Além de The Rock, a atriz Auli’i Cravalho, que deu voz à Moana no filme original, também retornará ao papel. Apesar do anúncio, a produção ainda não tem data para chegar aos cinemas. O longa original chegou ao Brasil em janeiro de 2017 e arrecadou US$ 643 milhões nas bilheterias mundiais. Nos últimos anos, a Disney refilmou diversos clássicos de sua filmografia, obtendo sucessos de crítica, como “Mogli: O Menino Lobo” e “Aladdin“, e ótimos resultados de bilheteria, como “A Bela e a Fera” e “O Rei Leão“. O lançamento mais recente foi “Pinóquio” e o próximo longa a chegar aos cinemas será “A Pequena Sereia”.