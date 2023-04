Postura de Patricia Poeta com Manoel Soares no ‘Encontro’ revolta público: ‘Dói na alma’

Apresentadora foi criticada por cortar uma fala do jornalista com quem divide a atração; assista

Reprodução/Globo Público saiu em defesa de Manoel Soares após ele ser cortado por Patricia Poeta



A apresentadora Patricia Poeta voltou a ser criticada nas redes sociais por cortar uma fala do co-apresentador da atração, Manoel Soares. O momento que viralizou nas redes sociais (assista abaixo) aconteceu no “Encontro” desta segunda-feira, 3. Eles falaram no programa sobre inteligência artificial e o jornalista tentou explicar o que é ChatGPT. “Isso funciona como um chat. Igual ao chat que a gente tem no WhatsApp e em outros aplicativos. Você fala com o aplicativo e ele responde para você. Obviamente que tudo depende da pergunta que a pessoa está fazendo e esse textos, como a Patricia falou…”, dizia Manoel quando a apresentadora titular da atração matinal o interrompeu. O jornalista tentou continuar falando, mas Patricia não deixou: “Só um segundinho, Manoel”. A expressão que o apresentador fez no momento não passou despercebida e foi comentada nas redes sociais.

“Não é possível que os diretores do ‘Encontro’ não vejam a forma agressiva passiva que a Patricia Poeta apresenta esse programa! O tanto que ela menospreza o Manoel sempre que possível, não permite ele falar, está sempre cortando”, comentou um telespectador no Twitter. “Lamentável a postura da apresentadora Patricia poeta com Manoel Soares dói na alma em ver que os negros nunca têm seu lugar de fala sempre é interrompido no momento da fala”, escreveu outro. “Que falta de respeito da Patricia Poeta cortando o Manoel Soares e passando na frente dele enquanto ele falava e deu para ver nitidamente que ele não gostou, aliás ninguém gostaria de ser desrespeitado assim. O programa não é só dela”, acrescentou mais.

Em nota enviada à Jovem Pan, Patricia disse que o ocorrido nesta manhã “foi uma casualidade” que pode acontecer em um programa ao vivo: “Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”. Essa não é a primeira vez que a apresentadora do “Encontro” é criticada por cortar Manoel. Desde que assumiu o lugar de Fátima Bernardes no programa da Globo, Patricia é criticada pela forma como conduz a atração.

Lamentável a postura da apresentadora Patrícia poeta com Manoel Soares dói na alma em ver que os negros nunca têm seu lugar de fala sempre é interrompido no momento da fala #encontro pic.twitter.com/G98DezFMZi — Ivan Henrique (@Ivanhenrique01) April 3, 2023

Que falta de respeito da Patrícia Poeta cortando o Manoel Soares e passndo na frente dele enquanto ele falava e deu pra ver nitidamente q ele não gostou, aliás ninguém gostaria de ser desrespeitado assim. O programa não é só dela. #Encontro pic.twitter.com/NOkdoVFdTh — gatinho 𓃠 (@gatinhosexy__) April 3, 2023

Cara, não é possível que os diretores do Encontro não vejam a forma agressiva passiva que a Patrícia Poeta apresenta esse programa! O tanto que ela menospreza o Manoel sempre que possível, não permite ele falar, ta sempre cortando… — Guigo (@oguikipedia) April 3, 2023

E a Patrícia Poeta que interrompeu a fala do Manoel Soares passando na sua frente durante o #Encontro. A Globo só vai tomar uma providência a respeito dessa humilhação quando ela levar um boicote. pic.twitter.com/VoonK3SPhQ — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) April 3, 2023

#Encontro gente a Patrícia Poeta é muito sem noção, corta o Manoel, fala sem parar , até quando ela vai ficar nesse programa?? — Lelê Medeiros (@let_mesanto) April 3, 2023

É inacreditável que a Patrícia Poeta continue na condução do #Encontro. Ela não tem o MÍNIMO de fino trato sequer com seu companheiro de tela, Manoel Soares, o que gera situações embaraçosas como essa de hoje. E ainda há quem defenda essa mulher. pic.twitter.com/PnXBvXbMa7 — Danilo Legends ✨ (@Reenlsober) April 3, 2023