Com Toni Collette, suspense ‘Desobedientes’ vai te prender do início ao fim

A minissérie tem 8 episódios e está disponível na Netflix

Divulgação Thriller se passa em uma cidade pequena, chamada Tall Pines



A Netflix acaba de lançar uma minissérie que promete ficar alguma semanas entre as mais assistidas da plataforma. Chamada “Desobedientes”, o thriller se passa em uma cidade pequena, chamada Tall Pines, que, aparentemente, é um lugar pacato e sem graça. Porém, é lá que fica uma escola chamada Tall Pines Academy, que tem como objetivo receber jovens rebeldes e oferecer uma espécie de terapia.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a fuga de um dos alunos, um policial decide investigar o que está de fato acontecendo e as coisas começam a ficar bastante sombrias. A minissérie tem 8 episódios e está disponível na Netflix.