Conheça os bastidores de ‘O Sobrevivente’, novo filme com Glenn Powell

O ator é o protagonista do próximo longa do diretor Edgar Wright

Divulgação/Paramount Pictures Além de Powell e Brolin, Colman Domingo, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson atuam na produção



Glen Powell é um dos grandes nomes do momento e o ator não para de trabalhar. Engatando uma produção atrás da outra, o galã se prepara para lançar ‘O Sobrevivente’, próximo longa do diretor Edgar Wright. Com o selo da Paramount Pictures Brasil, um vídeo com os bastidores do making of mostra como algumas das cenas de ação foram gravadas, e a dedicação de Powell para trazer mais intensidade para cada take. O filme ganhou também uma nova data de estreia: 20 de novembro.

Na trama, que se passa em um futuro próximo, ‘O Sobrevivente’ é o reality show de maior audiência na televisão – uma competição mortal onde os participantes precisam sobreviver 30 dias enquanto são caçados por assassinos profissionais. Cada passo é transmitido a um público sedento por sangue e cada dia sobrevivido aumenta o prêmio em dinheiro para o vencedor.

Desesperado para salvar sua filha doente, o trabalhador Ben Richards (Glen Powell) é convencido pelo charmoso mas implacável produtor Dan Killian (Josh Brolin) a entrar no jogo como último recurso. A teimosia, os instintos e a coragem de Ben o transformarão em um favorito do público e uma ameaça a todo o sistema. A audiência escala, assim como o risco, e Ben precisa superar não só os caçadores, mas toda uma nação obcecada em vê-lo perder.

Além de Powell e Brolin, Colman Domingo, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson atuam na produção. A direção é de Edgar Wright, conhecido por filmes como “Em Ritmo de Fuga” e “Scott Pilgrim Contra o Mundo”. Além de dirigir, Wright também assina o roteiro ao lado de Michael Bacall. A obra é uma parceria entre a Paramount Pictures, a Domain Entertainment, a Genre Films e a Complete Fiction Pictures.