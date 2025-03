Conan O’Brien faz piada com Karla Sofía Gascón no Oscar 2025

Atriz foi envolvida em uma série de polêmicas, incluindo alguns tuítes antigos com teor supostamente racista que foram resgatados

Etienne Laurent / AFP Conan O’Brien também fez piada com "Ainda Estou Aqui"



Conan O’Brien fez seu monólogo de abertura do Oscar 2025 na noite deste domingo (2). Entre os alvos de suas piadas estiveram a personagem de Fernanda Torres no filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” e a atriz Karla Sofía Gascón, de Emília Pérez, envolvida numa série de polêmicas. “Eu amei Anora. Anora usa a ‘palavra com F’ [um palavrão em inglês] 479 vezes. São três a mais que o recorde atingido pelo agente de Karla Sofía Gascón”, brincou. A atriz foi envolvida em uma série de polêmicas, incluindo alguns tuítes antigos com teor supostamente racista que foram resgatados. Ela chegou a ser afastada da campanha do filme e sua presença no Oscar era uma dúvida.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“[Gascón] está aqui hoje e… Sim, sim… Karla, se você for reclamar do Oscar, lembre-se: meu nome é Jimmy Kimmel”, continuou o apresentador, citando o nome de outro humorista apresentador de talk-show. Conan O’Brien também fez piada com “Ainda Estou Aqui”, filme brasileiro que concorre em três categorias e aborda a história de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido e morto durante a ditadura militar brasileira.

O apresentador disse que “Ainda Estou Aqui” é sobre “uma mulher que segue sua vida adiante e sozinha após seu marido desaparecer”. “Minha esposa viu e o chamou de ‘filme de conforto’ do ano”, concluiu. A transmissão do Oscar 2025 focou no rosto de Fernanda Torres sorrindo com a citação.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias