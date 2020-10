Conchata Ferrell, atriz de ‘Two and a half men’, morre aos 77 anos

Conhecida por interpretar a diarista Berta, atriz estava internada após uma parada cardíaca, mas não resistiu

Reprodução/ CBS Conchata Ferrell ficou conhecida ao interpretar Berta na série 'Two and a half men'



A atriz Conchata Ferrell, conhecida por interpretar a diarista Berta na série norte-americana ‘Two and a half men‘ (Dois Homens e meio), faleceu nesta segunda-feria, 12, aos 77 anos. De acordo com o Deadline, ela estava internada no Hospital Sherman Oaks, na Califórnia, após sofrer uma parada cardíaca e teve complicações. “Ela era uma linda pessoa. O exterior rude de Berta foi uma invenção dos escritores. O calor e a vulnerabilidade de Chatty eram seus verdadeiros pontos fortes. Estou chorando pela mulher de que vou sentir falta e por tantas alegrias que ela trouxe”, disse Jon Cryer, ator que interpretou Alan Harper na série.

Charlie Sheen, estrela de ‘Two and a half men’, também se pronunciou sobre a partida de Conchata. “Um amor absoluto, uma profissional consumada, uma amiga genuína. Uma perda chocante e dolorosa. Berta, sua arrumação era um pouco suspeita, sua arrumação ‘pessoal’ era perfeita”, disse. O papel como a governanta Berta rendeu duas indicações ao Emmy para Conchata como melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia em 2005 e 2007. Ela também recebeu uma indicação ao Emmy em 1992 por seu papel como Susan Bloom em LA Law.

Conchata iniciou sua carreira na Broadway e era membro original do Circle Repertory Theatre. Chegou a vencer um Drama Desk Award, um Theatre World Award e um Obie Award de Melhor Atriz em 1974 por seu papel como Gertrude Blum em ‘The Sea Horse’. No teatro ela também atuou nas peças ‘Hot L’, ‘Battle of Angels’ e ‘Picnic’. Na televisão fez parte dos elencos de Good Times, E/R, Grace e Frankie, Buffy, a Caça-Vampiros e As Aventuras de B.J.