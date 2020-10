Tobey Maguire e Andrew Garfield podem aparecer em ‘Homem-Aranha 3’

Site especula formação de ‘Aranhaverso live-action’ e retorno de personagens das adaptações anteriores

Reprodução Tobey Maguire e Andrew Garfield já interpretaram o teioso em trilogias anteriores



A internet foi a loucura com um suposto ‘Aranhaverso live-action’. Nesta terça-feira, 13, o site Fandom Wire informou que os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield podem aparecer no próximo filme da franquia de ‘Homem-Aranha’ na Marvel. Os dois interpretaram o amigão da vizinhança em trilogias anteriores e se juntariam ao personagem de Tom Holland em uma batalha do novo filme. De acordo com a publicação, além da dupla outros atores que já participaram da franquia do super-herói podem retornar aos seus papéis, como Kristen Dunst (como Mary Jane) e Dane DeHaan (como Harry Osborn). O longa-metragem já tem confirmadas as participações de Jamie Foxx, reinterpretando Electro e Benedict Cumberbatch, como Dr. Estranho.

A história da nova adaptação ainda não foi revelada pela Marvel Studios, mas especulações apontam que o filme terá diversos vilões, entre eles o Duende Verde, Kraven, Scorpion e até Venom. O único dos personagens que ainda não foi adaptado dos quadrinhos é o antagonista Kraven. Na trilogia de Sam Raimi, o ator Willem Dafoe interpretou o Duende Verde; Scorpion, alter-ego de Mac Gargan, apareceu na segunda trilogia vivido pelo ator Michael Mando. Já Venom teve seu filme solo lançado pela Sony em 2018 com o ator Tom Hardy no papel principal. O longa está previsto para estrear em dezembro 2021.