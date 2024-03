Confira as principais estreias do cinema e streaming para o mês de março de 2024

Prepare-se para o retorno dos mutantes no MCU e outras estreias épicas que vão agitar as telinhas; Zac Efron, Timothée Chalamet, Adam Sandler, Nicolas Cage e Taylor Swift estrelam filmes

Estamos entrando na terceira semana do mês de março e ainda teremos muitas estreias que prometem deixar os fãs de entretenimento em êxtase! Seja nas telonas ou no conforto do seu sofá, prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de emoções e aventuras. Não estão acreditando ainda? Mas podem acreditar, o mês reserva um cardápio de opções que promete satisfazer todos os gostos e desejos cinéfilos, como por exemplo o tão aguardado retorno dos mutantes da Marvel, com estreia para o dia 20/03 no Disney+ e muita ação, humor e emoção na incrível continuação de Kung Fu Panda, que estreia nas telonas na quinta-feira (21/03). E não para por aí. Confira abaixo algumas estreias que já aconteceram e as muitas que estão por vir:

O Astronauta – 01/03 (Netflix)

Prepare-se para uma viagem intergaláctica repleta de risadas e reflexões com Adam Sandler no papel principal! Em seu mais novo filme para o Netflix, o comediante nos leva a uma aventura cósmica como nunca antes vista. Em meio ao vasto vazio do espaço, Sandler se vê em uma jornada de autodescoberta quando encontra uma peculiar criatura alienígena. O encontro inesperado desencadeia uma série de eventos que desafiam não apenas a missão do protagonista, mas também o próprio significado de sua existência. Prepare-se para se emocionar, se divertir e refletir nesta incrível odisseia espacial que promete encantar e surpreender a todos os espectadores. Confira o trailer abaixo:

Napoleão – 01/03 (Apple TV+)

Prepare-se para viajar no tempo e testemunhar a grandiosidade do épico biográfico de Ridley Scott, o célebre diretor por trás de “Gladiador”, enquanto ele nos transporta para os corredores do poder na corte francesa. Com Joaquin Phoenix no papel do monarca francês, esta produção promete não apenas recriar fielmente os eventos históricos, mas também nos imergir em um turbilhão de intriga, paixão e traição. Prepare-se para ser cativado por performances magistrais, cenários deslumbrantes e reviravoltas emocionantes enquanto mergulhamos nas entranhas da história e testemunhamos a ascensão e queda de um dos mais emblemáticos monarcas da história. Não perca esta oportunidade de vivenciar a realeza como nunca antes vista, diretamente da tela da sua televisão!

Garra de Ferro – 07/03 (Cinema)

Prepare-se para entrar no ringue e vivenciar a verdadeira essência da coragem e determinação com Zac Efron, Jeremy Allen White (O Urso) e um elenco repleto de estrelas nesta história de superação que promete emocionar e inspirar. Baseado em fatos reais, este filme nos transporta para o mundo brutal e apaixonante dos lutadores profissionais, onde uma família luta não apenas pela glória dentro do ringue, mas também pela sobrevivência em meio às adversidades da vida.

Wonka – 08/03 (Max)

Uma aventura doce e fantasiosa, com Timothée Chalamet, o talentoso astro de “Duna”, assumindo o papel do jovem e destemido Willy Wonka, esta é uma história que promete emocionar os corações e alimentar sonhos. Prepare-se para se encantar e se deliciar com cada momento desta jornada inesquecível rumo ao universo encantado da Fantástica Fábrica de Chocolate!

Donzela – 08/03 (Netflix)

Nesta emocionante jornada, a talentosa Millie Bobby Brown enfrenta um destino promissor ao ser prometida a um príncipe, mas seu caminho está longe de ser fácil. Com reviravoltas surpreendentes, cenários deslumbrantes e uma performance impecável de Millie Bobby Brown, esta é uma experiência cinematográfica que promete deixar você à beira da poltrona, ansioso por cada próximo acontecimento. Prepare-se para se emocionar, se surpreender e se encantar com “Donzela”, um conto de fadas moderno que irá conquistar seu coração desde o primeiro momento!

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) – 15/03 (Disney+)

Essa é especialmente para os Swifties! O momento que todos esperavam finalmente chegou! Prepare-se para se emocionar, cantar junto e se sentir ainda mais próximo da Taylor Swift com a chegada da versão estendida do filme-concerto The Eras Tour, exclusivamente no Disney+.

X-Men ’97 – 20/03 (Disney+)

Prepare-se para uma viagem nostálgica ao mundo dos super-heróis mais amados de todos os tempos! Depois de mais de duas décadas, o clássico desenho dos X-Men está de volta e pronto para nos levar em uma nova e eletrizante jornada recheada de emoção, ação e aventura. Com Wolverine, Ciclope, Jubileu e toda a turma reunida novamente, os X-Men estão prontos para enfrentar qualquer desafio.

Kung Fu Panda 4 – 21/03 (Cinema)

Depois de dominar as artes marciais milenares, nosso herói favorito se encontra em uma missão como nunca antes vista. Em uma corrida contra o tempo, Po embarca em uma jornada emocionante para encontrar uma poderosa relíquia e, ao mesmo tempo, buscar uma substituta à altura de suas habilidades. Mas as reviravoltas e desafios que ele encontrará pelo caminho farão com que esta jornada seja nada menos que uma explosão de diversão, emoção e surpresas. Prepare-se para rir, se emocionar e torcer pelo nosso querido mestre do kung fu enquanto ele prova mais uma vez que a verdadeira força vem do coração. Po está pronto para encarar o desafio – e você, está pronto para se juntar a ele nesta aventura inesquecível?

O Homem dos Sonhos – 28/03 (Cinema)

Nicolas Cage interpreta um homem que de repente se encontra aparecendo nos sonhos das pessoas, desencadeando uma série de eventos extraordinários e inesperados. Em meio a esse estranho poder, ele se vê enfrentando desafios tanto dentro quanto fora do mundo dos sonhos, enquanto luta para manter sua própria vida em equilíbrio. Se você já sonhou com uma experiência cinematográfica única e envolvente, este é o filme perfeito para você! Prepare-se para ser levado a lugares que você jamais imaginou, enquanto o astro nos mostra mais uma vez por que é um dos atores mais icônicos e versáteis de todos os tempos. Esta é uma viagem que você não vai querer perder por nada neste mundo!

Jogos Mortais X – 28/03 (Prime Video)

Jigsaw está de volta com toda a sua sede de sangue e jogos macabros! O décimo filme da saga de terror mais arrepiante chega ao Prime Video pronto para desafiar seus nervos e testar seus limites com mais suspense, reviravoltas chocantes e violência implacável. Prepare-se para ser levado ao limite do medo enquanto acompanha os jogos mortais criados pelo infame assassino, que promete deixar uma trilha de sangue e horror por onde passar. Se você é fã de adrenalina e emoções fortes, não pode perder este lançamento que vai manter você grudado na tela do início ao fim.

