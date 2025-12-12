HBO divulga teaser da 3ª temporada de ‘Euphoria’; assista

O elenco principal segue com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow e Colman Domingo

Divulgação/HBO



A HBO divulgou seu vídeo de lançamentos para 2026 e incluiu as primeiras imagens da 3ª temporada de Euphoria. A nova fase da série terá 18 reforços no elenco, entre eles Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler e Eli Roth. Também entram Bella Podaras, Gideon Adlon, Madison Thompson, Sam Trammell e outros nomes.

O elenco principal segue com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow e Colman Domingo. Dominic Fike e Nika King também retornam após dúvidas sobre suas participações.

A terceira temporada não terá Austin Abrams, Algee Smith nem Storm Reid, que confirmou a ausência de sua personagem, Gia. Barbie Ferreira deixou a produção em 2022, e Angus Cloud morreu em 2023.

A equipe técnica também ganhou novidades: Colleen Atwood se junta como coprodutora, Natasha Newman-Thomas assume o figurino, François Audouy será o designer de produção e Hans Zimmer dividirá a trilha sonora com Labrinth.

Com oito episódios, a nova temporada estreia em abril de 2026 e está sendo gravada em Los Angeles após atrasos. Euphoria acompanha a trajetória de Rue e seus colegas enquanto lidam com conflitos emocionais e familiares. As duas temporadas anteriores estão disponíveis na HBO Max.

