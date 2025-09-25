Jovem Pan > Entretenimento > Música > Wesley Safadão fala sobre cirurgia do filho para retirada de tumor no cérebro

Wesley Safadão fala sobre cirurgia do filho para retirada de tumor no cérebro

Procedimento cirúrgico aconteceu na última sexta-feira (19) e foi feito às pressas após o garoto relatar fortes dores na cabeça

  Por Jovem Pan
  25/09/2025 18h48
Wesley Safadão e filho 'Foi só um susto, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real'

O cantor Wesley Safadão se emocionou ao falar sobre a cirurgia que seu filho, Yhudy Lima, de 14 anos, fez para retirar um tumor no cérebro. O procedimento cirúrgico aconteceu na última sexta-feira (19) e foi feito às pressas após o garoto relatar fortes dores na cabeça. Apesar do susto, o menino passa bem.

“Compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com Yhudy, né? Esse susto que tivemos nos últimos dias, mas para honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real”, afirmou o músico em um vídeo postado nesta quinta-feira (25), em seu perfil no Instagram.

 
Na publicação, Wesley relembrou a linha do tempo do ocorrido e comentou o quão rápido tudo aconteceu. Yhudy é filho do cantor com a influenciadora Mileide Mihaile. Segundo o músico, tudo começou na última quarta-feira, 17, no período da noite, quando o garoto relatou uma forte dor de cabeça enquanto tinha seu cabelo cortado.

Sem encontrar nenhuma ferida aparente, Wesley levou o filho ao hospital para realizar exames médicos. “Por volta de 20h30, 21h, foi feito o primeiro exame. Assim que saiu, já teve que fazer outro, porque tinha dado algo”, contou o cantor. “De lá, ele já foi para o hospital para se internar na quinta-feira, continuou fazendo mais um monte de exames para verificar se tinha mais alguma coisa.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

