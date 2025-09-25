Wesley Safadão fala sobre cirurgia do filho para retirada de tumor no cérebro

Procedimento cirúrgico aconteceu na última sexta-feira (19) e foi feito às pressas após o garoto relatar fortes dores na cabeça

O cantor Wesley Safadão se emocionou ao falar sobre a cirurgia que seu filho, Yhudy Lima, de 14 anos, fez para retirar um tumor no cérebro. O procedimento cirúrgico aconteceu na última sexta-feira (19) e foi feito às pressas após o garoto relatar fortes dores na cabeça. Apesar do susto, o menino passa bem.

“Compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com Yhudy, né? Esse susto que tivemos nos últimos dias, mas para honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real”, afirmou o músico em um vídeo postado nesta quinta-feira (25), em seu perfil no Instagram.

Na publicação, Wesley relembrou a linha do tempo do ocorrido e comentou o quão rápido tudo aconteceu. Yhudy é filho do cantor com a influenciadora Mileide Mihaile. Segundo o músico, tudo começou na última quarta-feira, 17, no período da noite, quando o garoto relatou uma forte dor de cabeça enquanto tinha seu cabelo cortado.

Sem encontrar nenhuma ferida aparente, Wesley levou o filho ao hospital para realizar exames médicos. “Por volta de 20h30, 21h, foi feito o primeiro exame. Assim que saiu, já teve que fazer outro, porque tinha dado algo”, contou o cantor. “De lá, ele já foi para o hospital para se internar na quinta-feira, continuou fazendo mais um monte de exames para verificar se tinha mais alguma coisa.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

