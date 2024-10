‘Coringa 2’ estreia na liderança das bilheterias

Roteirizado, dirigido e produzido pelo aclamado cineasta Todd Phillips, o filme é a tão aguardada sequência do vencedor do Oscar de 2019

Divulgação/DC Films Lady Gaga (Arlequina) e Joaquin Phoenix (Coringa) estrelam a continuação do filme sobre o vilão da DC



“Coringa 2” pode dividir opiniões entre as pessoas que amaram e outras que não gostaram, mas a bilheteria está caminhando muitíssimo bem. O filme estreou em primeiro lugar nas bilheterias, chegando a um valor de US$ 20 milhões. Roteirizado, dirigido e produzido pelo aclamado cineasta Todd Phillips, o filme é a tão aguardada sequência do vencedor do Oscar de 2019, “Coringa”, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais e que se consagrou como o filme R-rated (menores de 17 anos devem assistir acompanhados de um adulto) de maior bilheteria de todos os tempos.

O novo filme é estrelado por Joaquin Phoenix, mais uma vez no papel duplo de Arthur Fleck/Coringa, que deu a ele o Oscar de melhor ator, ao lado de Lady Gaga (“Nasce Uma Estrela”), vencedora do Oscar de melhor canção original. “Em Coringa: Delírio a Dois”, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.