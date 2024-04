Coringa 2: primeiro trailer do filme é divulgado; assista aqui

Entre na mente perturbada do Coringa e mergulhe em uma sinfonia de loucura e paixão com Joaquin Phoenix e Lady Gaga em “Coringa: Delírio a Dois”

Joaquin Phoenix e Lady Gaga em "Coringa: Delírio a Dois"



Segure-se na cadeira, porque ele está de volta, e desta vez, não está sozinho. Joaquin Phoenix e Lady Gaga protagonizam o trailer arrebatador de “Coringa: Delírio a Dois”, uma produção que promete ser um turbilhão de música e loucura nas telonas do cinema. Prepare-se para mergulhar nesse universo caótico e envolvente. No trailer, somos apresentados à vida conturbada de Arthur Fleck após os eventos do primeiro filme. Preso nas paredes do Arkham, ele constrói seu próprio mundo delirante, onde encontra uma parceira à altura em uma inesperada e ardente relação com a nova Arlequina, interpretada por Lady Gaga.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mas este não é apenas um conto de amor e loucura. O trailer também nos brinda com vislumbres dos outros membros do elenco e nos oferece uma amostra do que esperar em termos de números musicais, celebrando a união peculiar entre os protagonistas. Sob a direção de Todd Phillips, o mesmo visionário responsável pelo sucesso anterior, este filme promete não apenas entreter, mas também perturbar e emocionar.

Marque em seu calendário: “Coringa: Delírio a Dois” está programado para chegar às telonas brasileiras em 3 de outubro.

Assista abaixo o Trailer de Coringa: Delírio a Dois