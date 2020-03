Filmes sobre Richthofen, séries da Apple e Amazon: Veja alterações na indústria audiovisual por coronavírus

Novo coronavírus impacta lançamentos de produções nacionais e estrangeiras em todo o mundo

Reprodução 'Falcão e o Soldado Invernal', do Disney+, também teve calendário alterado pela doença



A pandemia de Covid-19, doença causada pela infecção do coronavírus, está alterando os calendários de produções e lançamentos mundiais previstos para 2020.

Filmes e séries suspenderam suas gravações, e estreias foram adiadas em todo o mundo: “Mulan“, “Velozes e Furiosos 9”, “Um Lugar Silencioso 2” e “007 – Sem Tempo Para Morrer” são alguns dos filmes impactados.

Já na televisão, séries como “Falcão e o Soldado Invernal“, do Disney+, “Carnival Row”, do Prime Video, e “The Morning Show”, da Apple TV+, também tiveram suas produções interrompidas.

Veja abaixo as alterações na indústria audiovisual por causa do coronavírus.

Filmes sobre o caso Richthofen

A Galeria Distribuidora anunciou na quinta-feira (12) que o lançamento dos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, sobre o caso Von Richthofen, será adiado pela pandemia de coronavírus (Covid-19). As produções iriam entraz oficialmente em cartaz no dia 2 de abril e a produtora, até o momento, mantém a estreia dos longas em 2020, ainda sem data definida.

Os Novos Mutantes

O filme de terror dos X-Men teve o seu lançamento mundial adiado – novamente. A produção sofreu diversos atrasos e chegaria aos cinemas em 2018. Após problemas na produção e trocas na equipe, a estreia oficial aconteceria em 1º de abril de 2020. Ainda não há nova data para o filme chegar aos cinemas.

Mulan

O live-action de “Mulan” já tinha cancelado sua estreia na China, mercado que será um dos mais impactantes para a indústria audiovisual. Na quinta-feira (12), a Disney anunciou que o filme não chegará aos cinemas no dia 26 de março. O estúdio ainda não informou uma nova data de lançamento, mas mantém a estreia para 2020.

Cinebiografia de Elvis Presley

Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram as primeiras celebridades de Hollywood a testarem positivo para o coronavírus. Os dois seguem em quarentena na Austrália, onde estavam para as gravações da cinebiografia de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann. A produção do filme foi suspensa pela Warner Bros., mas com lançamento previsto para 2021, o atraso não deve causar grandes impactos para a estreia de “Elvis”.

Velozes e Furiosos 9

Na mesma semana em que Vin Diesel afirmou que o coronavírus não impactaria o lançamento do nono filme da franquia, a Universal Pictures anunciou o adiamento da estreia em 11 meses. Previsto para maio de 2020, agora “Velozes e Furiosos 9” chegará aos cinemas em abril de 2021.

Um Lugar Silencioso 2

O diretor John Krasinski informou na quinta-feira (12) que a estreia mundial da sequência de “Um Lugar Silencioso” não acontecerá em 20 de março. À Jovem Pan, a distribuidora Paramount Pictures comunicou uma nova data de lançamento será anunciada assim que houver “uma percepção melhor do impacto dessa pandemia no mercado de cinema global.”

Missão Impossível 7

Com filmagens na Itália, o sétimo filme de “Missão Impossível” teve sua produção interrompida no país no final de fevereiro. De acordo com os planos da Paramount, o loga teria três semanas de gravação em Veneza, que agora estão em aberto até a solução da crise sanitária no norte da Itália.

Novo 007

Os produtores de “007 – Sem Tempo Para Morrer” informaram, nesta quarta-feira (4), que o filme teve sua estreia adiada em sete meses por conta do surto de coronavírus ao redor do mundo. Previsto para abril, agora o novo “007” chegará aos cinemas a partir de 12 de novembro.

The Morning Show

A série produzida pela Apple TV+ e estrelada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell teve sua produção suspensa por duas semanas, informou o Deadline. A medida é preventiva e não há casos de coronavírus entre membros da equipe.

Carnival Row

A 2ª temporada da série com Orlando Bloom e Cara Delevigne teve sua produção interrompida em Praga, na República Tcheca. A produção é do Amazon Prime Video.

Falcão e o Soldado Invernal

Outra produção que também era rodada em Praga, a série do Disney+ sobre os heróis da Marvel teve suas gravações interrompidas por restrições do governo local. Segundo o Deadline, a equipe retornou aos Estados Unidos para continuar com as filmagens.

Grey’s Anatomy

Na reta final da gravação da 16ª temporada, a série da ABC interrompeu sua produção de forma preventiva. 21 dos 25 episódios do novo ano já estão gravados e uma paralisação de duas semanas foi aconselhada pela prefeitura de Los Angeles.

Riverdale

Após um membro da equipe ter contado com uma pessoa com Covid-19, a Warner Bros. suspendeu as gravações de “Riverdale”, que acontecia em Vancouver, no Canadá.