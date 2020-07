Corpo de Naya Rivera foi encontrado exatamente 7 anos após morte de colega de ‘Glee’

O corpo da atriz foi encontrado após cinco dias de buscas e exatos sete anos depois da morte de Cory Monteith

Reprodução/Fox Naya Rivera e Cory Monteith em cena de 'Glee'



O corpo da atriz Naya Rivera, de 33 anos, foi localizado pela polícia de Ventura County, na Califórnia, nesta segunda-feira (13), segundo o site americano TMZ. Ela estava desaparecida desde quarta-feira (8), após um passeio de barco com o filho de 4 anos. A artista teria se afogado durante um mergulho no lago Piru. A morte dela, que é famosa pela série “Glee“, foi confirmada exatos sete anos depois de outra tragédia envolvendo a série: a morte do protagonista Cory Monteith.

Monteith, que interpretava Finn Hudson na série, morreu em 13 de julho de 2013, aos 31 anos. Ele foi encontrado em um hotel em Vancouver, no Canadá. Os primeiros indícios apontavam para um suicídio, mas relatórios da perícia apontaram que a morte provavelmente foi acidental. Foram encontrados heroína, codeína, morfina e álcool no organismo do ator, e a mistura das substâncias foi o que o levou a óbito.

Juntos, Naya Rivera e Cory Monteith participaram de quatro temporadas de “Glee”. A atriz, intérprete de Santana Lopez, ainda fez parte do elenco nas três temporadas seguintes da série. Além dos dois, um terceiro ator que participou da produção também já morreu. Mark Saling, que interpretava Noah Puckerman, cometeu suicídio em 2018. Antes, ele havia sido acusado de violência doméstica e foi preso por pornografia infantil.