Corpo de Paulo César Pereio será velado nesta terça no Rio; famosos fazem homenagens ao ator

Pelas redes sociais, Cissa Guimarães, com quem Pereio foi casado nas décadas de 1970 e 1980, e outras celebridades lamentaram a morte do artista, ícone do cinema brasileiro, que faleceu aos 83 anos no domingo

Reprodução/Instagram/@paulocesarpereio Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Pereio atuou em clássicos do cinema, como 'Toda Nudez Será Castigada', e na novela 'Roque Santeiro'



O corpo do ator e diretor Paulo César Pereio, que morreu em decorrência de uma doença hepática no domingo (12), será velado e enterrado nesta terça-feira (14). O velório ocorrerá entre 10h e 15h, na Estação Net Rio, e o sepultamento será às 16h30, no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo. Paulo César Pereio, 83 anos, deu entrada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na madrugada de domingo (12). Segundo a instituição, ele já chegou em estado grave e, apesar dos esforços e todo o suporte, acabou não resistindo.

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, nos anos 1940, foi um grande ator de TV, teatro e cinema e acumulou trabalhos icônicos. No cinema, atuou em clássicos como “Terra em Transe”, de Glauber Rocha, “Toda Nudez Será Castigada”, de Arnaldo Jabor, “A Dama do Lotação”, de Neville d’Almeida, “Iracema – Uma Transa Amazônica”, dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna, “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia”, de Héctor Babenco, entre outros.

Na TV, estrelou as novelas “Roque Santeiro”, “Salvador da Pátria” e “A Viagem”. Desde 2020, vivia no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi casado com Cissa Guimarães entre os anos de 1975 e 1990 com quem teve dois filhos, João Velho e Thomaz Velho.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Homenagens e repercussão da morte do ator

Pelas redes sociais, diversos famosos prestaram homenagens e lamentaram a morte do ator. Cissa Guimarães, com quem o ator foi casado nas décadas de 1970 e 1980, que fez um relato emocionado. “Pereio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos ‘sucedâneos’ [filhos] Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço, meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e você me mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício!”, escreveu.

“Fizemos filhos e história, meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu, para que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio! “Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz, meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo Cesar Pereio!”, postou Cissa.

O ator Stepan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, onde Pereio morava nos últimos anos, fez uma publicação lamentando a morte do ator. Diversos artistas o acompanharam nos comentários, como Elizabeth Savala, que endereçou os sentimentos à colega e ex-mulher de Paulo Cesar: “Cissa [Guimarães] e lindos filhos, meus sinceros sentimentos”. Julio Andrade prestou condolências: “Ah, meu amigo. Que perda! Meus sentimentos!”.

A cantora Fafá de Belém, amiga do artista, também fez questão de homenageá-lo, assim como a atriz Zezé Mota, que relatou a saudade que sentirá do ator. Quem também deixou seu último recado para Pereio foram o ator Tuca Andrada e a atriz Lúcia Veríssimo. Ambos publicaram fotos do artista em suas redes sociais e agradeceram pelo aprendizado que tiveram com ele.

Confira alguns posts abaixo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cissa Guimarães (@cissaguimaraes)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Stepan Nercessian (@stepannercessian)

*Com informações do Estadão Conteúdo