Crise em Hollywood: Tom Cruise adere à greve e interrompe gravações de Missão Impossível

Atores se juntaram aos roteiristas na última semana e deram origem a maior paralisação desde 1960

Reprodução/Instagram/tomcruise Tom Cruise estava no Reino Unido gravando Missão: Impossível 7



O astro de Hollywood Tom Cruise aderiu à greve dos atores e interrompeu as gravações do filme Missão Impossível, previsto para estrear em junho de 2024. O local onde a obra cinematográfica estava sendo gravada, nas instalações do Longcross Film Studios, em Surrey, em Londres, foram esvaziadas. Os atores de Hollywood se juntaram, na quinta-feira, 13, aos roteiristas, que estão parados há dois meses, e aderiram à greve após a negociação com os estúdios americanos para evitar uma paralisação da indústria terminar sem acordo, o que abre caminho para uma votação para decidir se os intérpretes entrarão em greve. A greve dos atores implicará uma suspensão quase total de filmes e produções televisivas americanas. Alguns reality shows, animações e programas de entrevistas podem continuar, mas as séries dramáticas e outras atrações enfrentarão atrasos.

Essa ‘greve dupla’ é a maior paralisação que Hollywood enfrenta desde 1960, quando Ronald Reagan, ator e futuro presidente dos Estados Unidos, liderou uma ação que acabou obrigando os estúdios a aceitar concessões. O Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), que representa cerca de 160 mil artistas, incluindo grandes estrelas de cinema, afirmou que as negociações não atenderam suas demandas sobre aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) na produção de filmes e programas de televisão. O sindicato SAG-AFTRA representa grandes estrelas como Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Glenn Close, entre outras, e todos os seus membros já aprovaram uma ação, caso um acordo não seja alcançado.