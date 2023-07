Paola Carosella dá indireta sobre ‘fotos de bunda’, e Virginia Fonseca rebate

Chef de cozinha participou de gravação de podcast e falou sobre os gostos do brasileiro: ‘Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher?’

A chef argentina Paola Carosella, conhecida no Brasil por ter sido jurada do MasterChef, na Band, entrou em uma polêmica com a empresária e influenciadora Virignia Fonseca. Durante participação no podcast Podpah, a dona do restaurante Arturito disse que “tem influencers que tem 40 milhões de seguidores e só posta foto de bunda”. Ela não citou o nome da mulher do sertanejo Zé Felipe, mas a referência ficou clara. “O Brasil tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, e quando você olha o que elas fazem, é tudo meio empostado, meio falso. Quando as pessoas assistem e gostam do que a gente faz, é porque é verdadeiro. Elas se identificam. Ao mesmo tempo que tem criadoras de conteúdo e influencers com 40 milhões de seguidores e só postam foto de bunda, eu fico olhando… Hoje eu conheci uma que inventou uma base que cai. E você vai ver o feed, só tem bunda. Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta da bunda? E a minha filha de 11 anos que quer ser igual a ela. Por um lado, tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade. Mas, graças a Deus, tem uma galera que se identifica com vocês porque são aquilo falando o que sentem, sem filtros, sem base que derrete”, cutucou Carosella.

A polêmica com a base WePink Beauty surgiu após internautas postarem vídeos mostrando que o produto não é resistente à água, como prometia, além de questionarem o preço de R$ 200. Como a referência não deixou dúvida de quem se tratava, Virginia respondeu. “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre. Mas, enfim, faz parte, né? Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu.”