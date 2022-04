Crise no streaming? Netflix perde 200 mil assinantes em 2022 e ações da empresa despencam

Plataforma já projeta perder mais 2 milhões de assinaturas neste segundo trimestre do ano

Divulgação/Netflix Netflix espera perder mais 2 milhões de assinantes nos próximos meses



A Netflix perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre deste ano – algo que não acontecia há 10 anos. Em janeiro, a gigante do streaming divulgou que fechou o ano de 2021 com 221,84 milhões de assinantes, mas, segundo divulgado pela Variety, esse número diminuiu para 221,64 milhões nos últimos três meses. A quantidade de assinantes tende a diminuir ainda mais, pois a própria Netflix já projeta perder mais 2 milhões de assinaturas neste segundo trimestre do ano. A plataforma não contabilizou as perdas de assinaturas na Rússia, pois foi o streaming quem cortou seus serviços no país após a invasão russa à Ucrânia.

Com a perda de assinantes, as ações da empresa despencaram, marcando seu índice mais baixo desde 2018. Nesta quarta-feira, 20, o valor está 27% abaixo do preço fechado anteriormente e, considerando os últimos seis meses, as ações da Netflix perderam mais de 60% do seu valor. O CEO da empresa, Reed Hastings, atribuiu essa queda no número de assinantes à “grande concorrência”, visto que o número de streamings não para de crescer, e a estimativa de que mais de 100 milhões de lares usam o serviço com senha compartilhada, ou seja, pagando apenas uma assinatura. Umas das estratégias da empresa para reverter isso é lançar um plano de baixo custo para atingir esse público que compartilha uma mesma conta.