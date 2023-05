Cunhada de Eloá desabafa após caso ser explorado no ‘Linha Direta’: ‘Estão revivendo a dor’

Cintia Pimentel disse que a atração trouxe para a família ‘os piores momentos da vida’ da jovem, que foi mantida refém pelo ex-namorado e morreu ao ser baleada por ele

Divulgação/Globo Atores recriaram cenas do caso Eloá na estreia do novo 'Linha Direta'



Casada com Ronickson Pimentel, irmão de Eloá, Cintia Pimentel falou sobre o episódio de estreia do novo “Linha Direta”, que abordou o caso da jovem que foi morta após ser mantida em cativeiro por Lindemberg Alves. O programa da Globo, que fez sucesso entre os anos 1990 e início dos anos 2000, relembra crimes que chocaram o Brasil. A atração saiu do ar em 2007 e retornou nesta quinta-feira, 4, sob comando de Pedro Bial. No episódio de estreia, o caso Eloá foi escolhido como tema central e virou assunto nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 5, Cintia disse que o programa trouxe à tona o drama vivido pela família Pimentel. “Até ontem estava tudo tão bem! Estavam todos bem! Hoje seria o aniversário de 30 anos… eu não tenho propriedade para falar em nome da perda, pois apesar de sentir muito, não sinto na pele o que é perder um filho e peço a Deus que nenhum de nós experimente estar nessa situação”, postou nos stories do Instagram.

A cunhada de Eloá acrescentou: “Existiram sonhos, anseios, sorrisos, planos, histórias e muito mais coisas positivas que poderiam deixar a memória sempre viva nessa e em outras gerações. Mas não, preferem a dor, preferem resumir a história somente ao que traz à tona os piores momentos da vida de alguém. Espero que isso sirva ao menos para sensibilizar o país e mostrar que algumas leis precisam ser revistas. Que Deus, novamente, console o coração dos que agora estão revivendo essa dor”. Eloá tinha 15 anos quando foi mantida refém por cinco dias pelo ex-namorado, que na época tinha 22 anos. Lindemberg invadiu o apartamento da adolescente, em Santo André, no ABC Paulista, em 2008, e a história repercutiu nacionalmente. O caso de feminicídio foi marcado por interferências ao vivo da imprensa. Sonia Abrão, por exemplo, falou ao vivo com Lindemberg por telefone no “A Tarde é Sua”. A polícia passou dias tentando negociar com o criminoso, mas ele baleou Eloá. A jovem chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.