Thales Bretas expõe solidão ao lamentar 2 anos sem Paulo Gustavo: ‘Preciso encontrar força’

Dermatologista disse que todos os dias sente falta do ator, que morreu aos 42 anos por complicações relacionadas à Covid-19

Reprodução/Instagram/paulogustavo31 Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas lamentou dois anos da morte do ator



O dermatologista Thales Bretas abriu seu coração nesta quinta-feira, 4, dia em que a morte do ator Paulo Gustavo completa dois anos. O médico era casado com artista que não resistiu ao ter complicações relacionadas à Covid-19 e morreu aos 42 anos. “Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, para longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial, que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo. Sei que muitos sentem a falta dele todos os dias, e eu, sua ausência a cada minuto, tão forte como era a sua presença”, declarou Thales no Instagram. “A alegria virou silêncio. O companheirismo virou solidão. A responsabilidade de criar dois menininhos incríveis, antes compartilhada, ficou maior quando caiu só sobre os meus ombros. Tudo isso junto com um esvaziamento de tantos planos futuros! Um rascunho colorido e lindo, que escrevíamos juntos, voltou a ser uma folha em branco.”

Mesmo sentindo a ausência do parceiro, o dermatologista disse que sabe que precisa se apegar aos momentos bons que viveram e aos filhos, Romeo e Gael, de três anos. “Preciso reforçar em mim, mais uma vez, a gratidão por todo amor que vivemos! Por tudo que construímos juntos! Por ver nossos filhos crescendo fortes, saudáveis, inteligentes e amados! Me orgulho muito da pessoa que me tornei depois de tudo que vivi. Procurei a vida. Sigo rascunhando a minha folha em branco. E apesar de tantas adversidades, é preciso encontrar força e coragem para continuar vivendo, sonhando e se reinventando.” Thales acrescentou que a vida não é totalmente bela ou obscura e, por isso, está determinado a seguir com fé. “A vida oscila, mas importante é ter sempre uma história que vale a pena ser contada! Saudades são eternas; infinitas”, destacou o médico, que também se declarou a Paulo Gustavo. “Te amo para sempre, PG… continue iluminando nossos caminhos.”