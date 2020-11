Dança dos Famosos desfalcada: Titto infectado com Covid-19 e Zé Roberto com lombalgia

Ator Juliano Laham já estava ausente da disputa por causa de um tumor benigno

Reprodução/Instagram/Felipe Titto Felipe Titto testou positivo para Covid-19 na segunda-feira, 7



O apresentador Faustão iniciou a Dança dos Famosos deste domingo, 8, informando mais dois desfalques no time masculino. Após a saída do ator Juliano Laham da disputa por causa de um tumor benigno – ele já operou e passa bem, foi a vez de Felipe Titto e Zé Roberto não se apresentarem no programa. Antes da apresentação do rock, Faustão informou que Titto foi diagnosticado com Covid-19 e Zé Roberto está com lombalgia, uma dor na região lombar inferior das costas. Com isso, apenas três duplas do time masculino performaram no Domingão do Faustão de hoje: Belutti, Marcelo Serrado e André Gonçalves.

Titto usou os stories no sábado, 7, para contar para os seus seguidores que havia testado positivo para o coronavírus na segunda-feira, 2. “Sempre levei essa história da Covid de uma forma muito leve; de forma alguma fui desrespeitoso, entendo o nível da doença, o quão nociva ela é e o tanto de estrago que ela fez. Mas pensando em mim falei ‘treino a vida inteira, sou um cara forte, acho que vou ser totalmente assintomático’. Mas não foi bem assim”, desabafou. “Terça e na quarta-feira foram os piores dias. E na quarta eu achei que não ia resistir”, contou o ator, que seguiu descrevendo os sintomas que sentiu. “Eu tive dor de cabeça, febre e dor do corpo em um nível amplificado, que não me lembro de ter sentido na minha vida. Achei que não fosse resistir. Me arrastei dois dias em casa, não consegui comer, e na quarta-feira achei que fosse morrer de verdade”, disse.