Daniel Radcliffe, protagonista de ‘Harry Potter’, conquista primeiro Tony Awards

Ator levou o maior prêmio do teatro estadunidense por papel em ‘Merrily We Roll Along’, reencenação de uma peça de 1981

Jemal Countess/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Famoso pelo seu papel em "Harry Potter", Radcliffe está em sua quinta peça na Broadway



Neste domingo (16), o ator Daniel Radcliffe conquistou seu primeiro Tony Awards na categoria “Melhor Ator” em um papel de destaque, por sua participação no musical “Merrily We Roll Along”. O musical é uma reencenação da peça, de 1981 de Stephen Sondheim e George Furth, que originalmente durou 12 dias. No total, a obra conquistou o primeiro lugar em quatro categorias, incluindo em Melhor Revival de um Musical e Melhor Ator para Jonathan Groff. “Vou falar rápido e tentar não chorar”, disse Daniel ao subir ao palco para receber a estatueta. “Muito obrigado ao nosso elenco, a todos naquele palco. É uma honra estar no palco com vocês todas as noites e sentirei muita falta disso. Falando em falta de coisas, Jonathan, Lindsay, vou sentir muita falta de vocês. Eu realmente não preciso atuar nesse show, só preciso olhar para vocês e sentir tudo o que quero sentir. Nunca mais terei isso.”, declarou o ator. Para finalizar, Radcliffe também agradeceu sua família e desejou feliz Dia dos Pais ao seu pai. “Obrigado por tocar Sondheim no carro e simplesmente me amar”. Famoso pelo seu papel em “Harry Potter“, o ator está em sua quinta peça na Broadway. Daniel também recebeu sua primeira indicação ao Emmy em 2023 por sua interpretação de Weird Al Yankovic em “Weird: The Al Yankovic Story”.

Veja o discurso: