Davi causa polêmica ao chamar Lucas de ‘calabreso’ no ‘BBB 24’; veja significado

Participante do reality show usou o termo durante uma discussão; sisters questionam teor gordofóbico e web explica meme de Toninho Tornado

Reprodução/Instagram/@daviooficialll A utilização do termo "calabreso" causou estranhamento entre os demais participantes



Durante uma discussão acalorada durante a festa da quarta-feira, 31, no “BBB 24“, o participante Davi chamou o professor de capoeira Lucas de “calabreso”, o que gerou uma confusão entre os brothers do reality show e dúvidas sobre o significado do termo. O incidente ocorreu quando o motorista de aplicativo discutiu com Lucas e MC Bin Laden e disparou: “Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso”, se dirigindo ao professor de capoeira. A utilização do termo “calabreso” causou estranhamento entre os demais participantes. Leidy, Giovanna e Marcus chamaram Davi para esclarecer o significado da palavra. Inclusive, Leidy questionou se o termo era gordofóbico, sugerindo que chamar alguém de “calabreso” seria uma forma de ofender a pessoa por sua aparência física – o que Davi negou.

“Não chamei ele de gordo, só de ‘calabreso’. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar… Deixa ele inventar o que quiser”, rebateu. Nas redes sociais, a discussão gerou uma onda de comentários de internautas que apoiam Davi e entenderam o uso do termo. Isso porque “Calabreso” é uma expressão criada pelo humorista Toninho Tornado, que a utiliza a palavra como um apelido para as pessoas que são alvo de suas pegadinhas.

A expressão se tornou um meme nas redes sociais em 2023 e chegou a ganhar variações, como “Ludmilo”, “Crefiso”, “CNPJoto”, “Iphono”, “globeleso”, “picanho”, “Vempeto”, “fanto laranjo”, “Netflixo”, “borboleto”, “arábio saudito”, “Leilo Pereira”, entre outros. Na prática, o meme se baseia em transformar palavras no masculino adicionando a terminação em “o”, incluindo nomes de famosos, como Ludmilla e Vampeta, e nomes de marcas, sem qualquer conotação gordofóbica nos termos.