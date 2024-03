Davi cogita ‘paredão falso’ após atender Big Fone no ‘BBB 24’

Em conversa antes da votação, motorista de aplicativo relatou um sonho que teve recentemente

Reprodução/Globo Davi atende o Big Fone pela quarta vez nesta semana



Depois de atender mais um Big Fone do “BBB 24“, Davi disse acreditar na formação de um paredão falso neste domingo, 3. Em conversa com Beatriz, Matteus e Alane antes da votação, o participante relatou um sonho que teve recentemente: “Eu saía por aquela porta, e tinha um beco com um retorno. Só que eu fazia o retorno e saía nesse lado. Lá pra frente tinha um portão. Eu chegava lá e tinha um cara de preto me falando: ‘Não é essa porta, não’. ‘Mas não é pra sair?’. ‘Não’. Aí eu via todo mundo na festa aqui”.

“Paredão falso!”, disseram Alane e Beatriz. O grupo ainda comentou a respeito da manutenção externa que estava sendo feita pela produção nesta tarde. “No Paredão falso o quarto é aqui, então realmente…”, disse Alane. “Esse sonho seu é bem cara de Paredão falso, Davi”, emendou Beatriz. “Tudo que tem que acontecer vai acontecer. Talvez até eu ter atendido o Big Fone. Vou pro Paredão, mesmo, saio… Paredão falso! Volto. Ou pode ser que eu saia e não volte mais. Ou que eu fique…”, concluiu Davi. O paredão da semana é disputado pelo motorista de aplicativo e pelos brothers Alane, Michel e Isabelle. O próximo eliminado deixa o programa na terça-feira, 4.