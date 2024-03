Bragantino vence o Santos e garante vaga nas quartas de final do Paulistão

Sasha marcou o gol da vitória aos 21 minutos do primeiro tempo

DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan Candido jogador do Bragantino durante partida contra o Santos no estádio Nabi Abi Chedid pelo campeonato Paulista 2024.



O Santos sofreu uma derrota para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, levando preocupações para as quartas de final do Paulistão. Mesmo com dois jogadores a mais no segundo tempo, a equipe comandada por Fábio Carille não conseguiu reverter o placar de 1 a 0, marcado por Sasha aos 21 minutos do primeiro tempo. O Bragantino, já classificado para o mata-mata, foi um adversário difícil, bem organizado e determinado a segurar a vantagem conquistada no início da partida. Com a derrota, o Santos se afasta da disputa pela melhor campanha na fase classificatória em relação ao Palmeiras.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ambas as equipes estão classificadas para as quartas de final do Paulistão, com chances de avançar na competição. O Bragantino mostrou sua força diante do Santos, enquanto a equipe da Vila Belmiro terá que se reorganizar para o confronto contra a Portuguesa. No segundo tempo, o jogo teve momentos intensos, com o Santos pressionando após a expulsão de um jogador do Bragantino. No entanto, a equipe visitante não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e acabou sofrendo a derrota. O resultado final foi de 1 a 0 para o Bragantino, que se destacou pela defesa sólida e eficiente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA