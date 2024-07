‘Deadpool & Wolverine’: Último trailer revela surpresas com X-23 e Lady Deadpool

Vídeo, que deixou os fãs em êxtase, traz um vislumbre das novas adições ao universo cinematográfico da Marvel

Reprodução/Marvel X-23 e Lady Deadpool se juntam a Deadpool e Wolverine em um filme que promete revolucionar o MCU



O tão aguardado “Deadpool & Wolverine“ lançou seu trailer final, revelando participações surpreendentes de X-23 e Lady Deadpool. O vídeo, que deixou os fãs em êxtase, traz um vislumbre das novas adições ao universo cinematográfico da Marvel (MCU). Este é o primeiro filme do irreverente anti-herói desde que a Disney adquiriu a Fox, marcando sua estreia na cronologia oficial do MCU. Com direção de Shawn Levy, conhecido por seu trabalho em Projeto Adam, a produção promete manter o tom irreverente e cheio de ação que os fãs adoram.

Além dos icônicos Ryan Reynolds e Hugh Jackman reprisando seus papéis, o elenco conta com talentos de peso como Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney, garantindo performances memoráveis. A estreia de “Deadpool & Wolverine” no Brasil está marcada para a próxima semana, no dia 25 de julho. Prepare-se para uma aventura épica que vai redefinir os limites do MCU e trazer novos ares para os fãs dos mutantes mais queridos do cinema.