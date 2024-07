‘Divertida Mente 2’ prestes a se tornar filme de maior público da história no Brasil

Filme se aproxima de bilheteria de ‘Barbie’ e deve ultrapassar ‘Vingadores: O Ultimato’, de 2019

Divulgação/Disney Filme estreou em 20 de junho



O filme “Divertida Mente 2″ está em sua quarta semana em exibição e está prestes a se tornar o filme de maior público da história nos cinemas do Brasil. Com mais de 19,1 milhões de ingressos vendidos e uma arrecadação de mais de R$ 380 milhões, o longa da Pixar já é o recordista de bilheteria no país, de acordo com os dados do Filme B. Para alcançar o público de “Vingadores: Ultimato” (2019) no Brasil, “Divertida Mente 2” precisa vender apenas mais 600 mil ingressos, o que deve acontecer até o final desta semana. Nos últimos dias, impulsionado pelas férias escolares, o filme tem atraído uma média de 300 mil espectadores por dia. Com um faturamento de US$ 1,37 bilhão em bilheterias ao redor do mundo, “Divertida Mente 2” já é a segunda animação de maior sucesso financeiro na história, ficando atrás apenas de “Frozen 2” (2019), que arrecadou US$ 1,45 bilhão. O filme também está próximo de ultrapassar a marca de “Barbie” (2023), que foi o maior sucesso de bilheteria do ano passado com US$ 1,44 bilhão.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA